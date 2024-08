Daniel Quintero se refirió a la decisión de la Unp de reducir el esquema de seguridad de Federico Gutiérrez: “Una cortina de humo... pícaro”

Daniel Quintero afirmó que, aunque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró que le habían reducido la mitad del esquema de seguridad, pero, según él, en realidad se lo duplicaron - crédito Colprensa

Tras el anuncio de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la intención de reducir significativamente el esquema de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el propio mandatario informó que recibió la resolución de la entidad notificando que el 50% de su equipo de seguridad será desmantelado.

Frente a las palabras de Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero hizo una publicación en su cuenta de X en la que dijo que Gutiérrez ha tenido más protección que el anterior mandatario de la capital de Antioquia y agregó que “todo esto fue una cortina de humo para desviar la atención por haber privatizado a UNE -EPM. Pícaro”.

“Nos llega ya la resolución de la UNP, donde nos desmonta la seguridad a través de la UNP en más de un 50 %. Ellos verán, yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar, háganle, no se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia”, comentó Federico Gutiérrez con respecto a la decisión de la UNP.

Y es que, En julio de 2024, la UNP comunicó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que su esquema de seguridad sería reducido a partir del 1 de agosto. Según la entidad, Gutiérrez había recibido un aumento en su protección por su participación en las elecciones presidenciales de 2022. No obstante, al evaluar su vulnerabilidad actual, se concluyó que el riesgo había disminuido, lo que motivó esta decisión.

Al respecto, Daniel Quintero manifestó que, aunque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que le habían reducido la mitad de su esquema de seguridad, en realidad se lo duplicaron y aún así pedía más. Explicó que al asumir el cargo, Gutiérrez recibió de la Policía la asignación de 40 hombres de protección y 10 camionetas. Por este motivo, la UNP decidió reducir su equipo de protección de 8 a 4 hombres para reasignarlos a personas que enfrentan amenazas de muerte.

Quintero también señaló que el anterior alcalde de Medellín no contaba con ningún agente de la UNP y solo tenía la mitad del personal policial asignado en comparación con Gutiérrez. En este sentido, Quintero enfatizó que la protección de Gutiérrez no fue reducida, sino que en realidad se le duplicó en comparación con el alcalde anterior.

“El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo que la habían quitado la mitad del esquema de seguridad pero resultó que por el contrario se lo duplicaron y quería más. Miremos: Al convertirse en Alcalde la policía le asignó 40 hombres de protección y 10 camionetas. Por tanto la UNP le bajó de 8 a 4 hombres para asignarlo a personas amenazadas de muerte. El Alcalde anterior no tuvo ni un sólo hombre de la UNP y tuvo la mitad de policías asignados. Es decir, al Alcalde Gutiérrez no le bajaron a la mitad la protección sino que se la duplicaron con respecto al Alcalde anterior”, comentó el político afín con el Gobierno nacional.

Y concluyó su mensaje diciendo que con lo comentado, Federico Gutiérrez quería “desviar” la atención de la venta de acciones por parte de EPM. “Todo esto fue una cortina de humo para desviar la atención por haber privatizado a UNE -EPM. Pícaro”, dijo Daniel Quintero en su cuenta de X.

Con respecto a la UNP en relación con el esquema de seguridad de Gutiérrez dijeron que: “Como alcalde de Medellín cambió su condición poblacional a servidor público y volvió a evaluar su riesgo. En Cerrem de servidores públicos de mayo se informó con cuantos vehículos blindados de propiedad de la alcaldía de Medellín contaba la seguridad del funcionario. Por ello la UNP ajustó lo pertinente”.

El documento también indicó que Gutiérrez Zuluaga expresó su descontento y que, el 19 de agosto del presente año, la entidad ajustó nuevamente las medidas de seguridad.

Por el momento, el funcionario cuenta con un esquema de protección sólido, incluyendo varios vehículos blindados proporcionados tanto por la alcaldía como por la UNP, personal de ambas entidades a cargo de la conducción de dichos vehículos y decenas de unidades, acorde al riesgo bajo el cual fue evaluado.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez tiene el esquema de protección que se corresponde con su estudio de riesgo - crédito @UNPColombia/X