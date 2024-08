Joven denunció nueva modalidad de estafa con créditos: “Debía el doble de lo que me había llegado”

Karen Tatiana afirmó que se salvó de ser estafada por su desconfianza - crédito Colprensa/@kattagravini/TikTok

Además de facilitar algunos aspectos de la vida cotidiana, la tecnología también se ha convertido en una herramienta con la que personas inescrupulosas buscan aprovecharse de incautos utilizando diferentes tipos de estafas.

Es por ello que las autoridades piden a la ciudadanía no abrir links de remitentes desconocidos ni entregar información privada en plataformas de dudosa procedencia, puesto que esto puede desencadenar calvarios.

En un caso de esta índole, una joven bogotana denunció en su cuenta de TikTok la nueva modalidad de fraude que intentaron realizar con ella. En primer lugar, Karen Tatiana recordó que un día recibió una notificación de Nequi (billetera o monedero digital) sobre el ingreso de una suma de dinero a su cuenta.

Minutos más tarde, recibió mensajes en WhatsApp en el que le afirmaban que por error habían enviado dinero a su cuenta y le solicitaban devolver la suma, pero debido a que el número remitente no coincidía con el de la cuenta que realizó la transferencia y que no accedieron a enviarle un pantallazo de la transacción, decidió comunicarse directamente con la entidad.

Desde Nequi le notificaron que el procedimiento regular era 100% con ellos y que en caso de comprobarse el envío inicial, le solicitarían devolver el dinero; sin embargo, la persona que la había contactado tomó con molestia su decisión y comenzó a insultarla.

“Se empezaron a regar, me trataron superfeo. Yo pensé: “una persona correcta no hace ese tipo de cosas””, recordó Karen Tatiana.

Dos meses después conoció la verdad

Luego de recibir los insultos de la persona que la contactó y que durante varios días la señaló de haberse robado el dinero, dejaron de escribirle; sin embargo, decidió guardar el dinero que había recibido para devolverlo, en caso de que la entidad bancaría le confirmará el error.

Pasaron dos meses y Karen Tatiana descubrió la verdad de la historia. Fue contactada por RapiCredit, una entidad bancaría que realiza créditos por medio de un proceso 100% virtual, y le informaron a la joven que tenía un crédito sin pagar.

“Me llegó una notificación de RapiCredit, que yo estaba en mora de un crédito que había sacado supuestamente. Debía el doble de la plata que me había llegado”, recordó.

Hasta la fecha, Karen Tatiana sigue sin saber como los criminales lograron tener acceso a sus datos privados, puesto que la entidad solicita información personal del cliente para aceptar el crédito; sin embargo, debido a que se confirmó que era víctima de un intento de estafa, decidieron perdonarle el dinero que adeudaba y solo devolvió la suma que había recibido inicialmente.

“Me bajaron el crédito. No me cobraron los intereses, porque yo estaba demostrando que había sido un proceso de fraude. Si les llega a pasar esto, revisen de una su data crédito, esperen y no devuelvan la plata todavía”.

Debido a que no es el primer caso de esta índole que se registra con la entidad, RapiCredit comenzó una alianza con Alianza In para proteger de una mejor manera a sus clientes, recordando que hasta la fecha han entregado más de dos millones de créditos en el país.

De la misma forma, el CEO de la empresa, Daniel Materón, pidió a los usuarios que se vean afectados por estafas, denunciar el caso ante las autoridades y comunicarse con la entidad.

“Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y con la transparencia en nuestros servicios financieros. Este proceso con Alianza In y Jaque al Fraude es un paso crucial para combatir el fraude y la informalidad en el sector del crédito digital”, afirmó Daniel Materón, CEO de RapiCredit.