Por qué Diana Celis paga arriendo: Epa Colombia criticó cómo vive su exnovia

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, habló nuevamente de su pasada relación con la futbolista Diana Celis. Desde 2016, la bogotana ha estado en el ojo público, creando contenido que genera polémica o risas a sus miles de seguidores, quienes buscan constantemente detalles de su vida personal.

En una dinámica de preguntas en la red social Instagram, un seguidor le cuestionó sobre la situación económica de Celis: “¿Amiga, por qué si Diana te quitó la mitad, ella paga arriendo?”, a lo que Epa respondió: “Amiga, porque ella (Diana) se puso de chistosa; en lugar de cuadrar conmigo, en lugar de demandarme, ella puede vivir bien, solo que es muy tacaña mi amor”.

Por otro lado, la influencer no solo expuso la situación económica de su expareja, sino que habló también de su vida después de su separación, la cual fue en 2022.

La bogotana explicó que ella vive cómodamente junto a su hija, porque no depende de la publicidad para subsistir: “Ella que se da mala vida y por tener más hace menos… Ay, no, amiga, es que la verdad yo te contara lo que ha pasado, usted termina de acabar con esa niña, amiga, porque es que la gente cree que la vida es más fácil. Trabaje, mi amor. Si se quiere dar mala vida es porque así lo quiere, porque en vez de progresar, va es para abajo”, añadió la creadora de contenido.

Otro fanático le preguntó: “¿Qué ha pasado con la demanda de Diana Celis?”. La empresaria de productos capilares, cansada de la situación con su expareja, respondió: ““¿Otra vez con esa niña, cuándo me van a dejar en paz? Me salió caro ese primer amor, amiga, me dejaron en la ruina, en la calle y la maldita disfrutándoselo con otro y yo trabajando día y noche, diciendo ‘cómprenme, amiga’”, expresó Epa, refiriéndose al trabajo que le costó surgir con su empresa.

Epa Colombia también se refirió a los comentarios de los usuarios, quienes indicaron que ella le ocultó unos bienes a Celis: “Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Sí, pero jamás se le quita a nadie ni al pobre ni al rico y cómo que salió una cosa ahí diciendo que yo oculté mis bienes, jamás por eso es que a mí me va tan bien y no tengo que ocultar nada”.

El interés de los fanáticos de Epa Colombia en conocer detalles de su pasada relación, inició desde que la influencer expuso a su expareja en una transmisión en vivo junto a Yina Calderón. La empresaria reveló los puntos de la demanda y las posesiones que perdió: “Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa de Restrepo de 1.900 millones, 500 millones en efectivo y el apartamento en Olaya (...) el Mazda rojo (...) dos motos”. Además, mencionó que la deportista buscó quitarle aún más dinero en 2024.

La creadora de contenido, que acumula más de 5 millones de seguidores, también confesó que su decisión de terminar su relación con la futbolista de Millonarios FC fue por una infidelidad, que según Barrera, resultó ser otra jugadora de fútbol: “Diana estaba con Liana Salazar, está en la selección Colombia y actualmente está jugando en Millonarios. Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘Esta mañana la pasamos muy rico’”, relató Epa sin contenerse.

Después de que la bogotana hiciera público sus problemas con Celis, la jugadora envió un mensaje en su cuenta de Instagram. Aunque no mencionó el nombre de Daneidy Barrera, los usuarios en las redes sociales indicaron si era un mensaje para ella: “Cuéntamelo bien, no me vayan a contar ahí a medias, solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes o las princesas (...) En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios”.