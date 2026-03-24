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Nairo Quintana fue elogiado por exciclista español campeón del Tour de Francia tras anunciar su retiro: “Ha sido uno de mis mayores rivales”

Alberto Contandor le dedicó unas emotivas palabras al colombiano, resaltando su influencia y profesionalismo en el renacimiento del ciclismo latinoamericano y señalando su legado como inspiración para las nuevas generaciones de ciclistas nacionales

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El boyacense confirmó que correrá
El boyacense confirmó que correrá su última temporada como ciclista profesional en 2026-crédito Europa Press

El anuncio de Nairo Quintana, el 23 de marzo de 2026, sobre su retiro al finalizar la temporada 2026, provocó una ola de reacciones entre grandes figuras del ciclismo internacional, incluidas palabras de homenaje del exciclista español Alberto Contador, destacando la influencia del colombiano en la historia reciente del deporte.

La noticia del retiro de Quintana marca el fin de dieciséis temporadas de una de las carreras más relevantes para el ciclismo latinoamericano, en un contexto en el que Quintana se despide con un palmarés que incluye victorias en el Giro de Italia y la Vuelta a España y tres podios en el Tour de Francia.

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El Tour de Francia 2015, una oportunidad perdida para Quintana según Contador

El exciclista español, campeón del Tour de Francia en 2007, rescató el legado del boyacense en el ciclismo a nivel mundial -crédito @acontadoroficial/Instagram

Alberto Contador, ganador de dos Tour de Francia, expresó en su cuenta de Instagram que la edición de 2015 representó la ocasión más clara en que Nairo Quintana pudo haberse consagrado en la máxima prueba del ciclismo mundial.

“Creo que ese año, en las filas del equipo Movistar, quizás segundo, creo que ese año podría haber ganado el Tour de Francia, el Tour del 2015 podría haber sido de Nairo Quintana”, afirmó Contador, subrayando que factores tácticos y la presencia de su compañero Alejandro Valverde en el podio dificultaron la persecución plena de la victoria.

Contador recordó momentos críticos de aquella competencia: Christopher Froome enfrentó dificultades notorias, al punto que “le tuvo que pedir un gel de emergencia a Richie Porte, lo penalizaron, Froome estaba completamente en caos”, detalló el español. Insistió en que un ataque más ambicioso podría haber cambiado la historia:

“No se atrevieron a ir a tope, quizás a intentar ganarlo”. Estas referencias aportan una visión interna sobre una de las ediciones más disputadas del Tour, en la que Quintana terminó como escolta del británico.

Quintana y Urán: impulso al nuevo ciclismo colombiano, según Contador

Alberto Contador habló de la
Alberto Contador habló de la importancia de Rigoberto Urán en el crecimiento de Nairo Quintana y su legado en el ciclismo mundial-crédito Stephane Mahe/REUTERS

En la evaluación de Alberto Contador, el surgimiento de Nairo Quintana y Rigoberto Urán representó el regreso del ciclismo colombiano a la élite tras un periodo de menor protagonismo.

“La irrupción de, primero Rigo y luego Nairo, dando mucha presencia en el Tour de Francia, fue lo que hizo que explotara esa generación que ha venido después y que ha estado dominando el ciclismo a nivel mundial con tantísimos corredores, ganando el Tour de Francia con Egan Bernal, el Giro de Italia, desde luego”, manifestó el exciclista.

Contador destacó el papel inspirador de Quintana: “ha sido un ejemplo de profesionalidad”, y lo definió como uno de los deportistas que “abrieron de nuevo el camino al ciclismo colombiano”. La carrera de Quintana, junto a la de Urán, es descrita por Contador como el cimiento del auge reciente del ciclismo colombiano, con logros internacionales que abrieron puertas a nuevas generaciones.

El mensaje personal de Alberto Contador a Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quintana,
El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar,en foto de archivo de Siu Wu. EFE

El homenaje de Alberto Contador a Nairo Quintana incluyó un mensaje directo en el que el español rememoró batallas deportivas recientes:

“Recuerdo que hace nada, justo por Tadej Pogacar que te superó, estuviste a nada de ganar una etapa de montaña en el Giro de Italia”, le escribió el exciclista al colombiano.

Contador, quien se retiró en 2017 y fue conocido como el ‘Pistolero’, expresó su gratitud por la rivalidad compartida: “Gracias por el espectáculo. Gracias por el dolor de piernas que me has dado [...] Tú has sido uno de mis mayores rivales durante toda mi carrera deportiva”, expresó en el mensaje de despedida recogido íntegramente por el medio.

Contador, uno de los siete en ganar las tres grandes vueltas

Alberto Contador fue el ganador
Alberto Contador fue el ganador del Tour de Francia en 2007- crédito @acontadoroficial - Instagram/Colprensa

Alberto Contador posee un lugar privilegiado en la historia: es uno de los siete ciclistas que han logrado la victoria en las tres grandes pruebas —el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España—, junto a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali y Christopher Froome.

A lo largo de su carrera, Contador ganó dos Giros de Italia, dos Tour de Francia y tres Vueltas a España, consolidándose como uno de los grandes referentes del ciclismo mundial en el siglo XXI.

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