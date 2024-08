Por penal a favor de Junior se generó polémica en la victoria de los barranquilleros ante Fortaleza

El equipo barranquillero recibió un polémico penal que inclusive fue cuestionado en la transmisión en directo del juego - crédito Colprensa

En el estadio Metropolitano de Barranquilla Junior y Fortaleza FC disputaron por la Liga BetPlay 2024 la sexta jornada del torneo clausura, en un duelo lleno de emociones lo tiburones lograron imponerse 2- sobre el equipo bogotano que sumó su primera derrota en el certamen del fútbol profesional colombiano

Los dirigidos por Arturo Reyes lograron a volver a la victoria luego de dos empates en la Liga BetPlay y una derrota en la Copa Libertadores. Los goles los realizaron para el cuadro Tiburón el histórico goleador Carlos Bacca y Luis Daniel González, mientras que para Fortaleza descontó Santiago Córdoba.

Con la derrota el equipo bogotano quedó en la segunda posición de la tabla general - crédito Colprensa

El encuentro tuvo una polémica provocada por una decisión arbitral, ya que en el minuto 11 el juez pitó una presunta carga ilícita del lateral Juan Camilo Castillo sobre Yairo Moreno, la cual fue sancionada directamente y no requirió la ayuda del VAR.

Lo particular de la situación es que se evidencia que no habría sido una carga ilícita. Incluso los narradores del canal donde se transmitió el partido en vivo aseguraron que presenciaron un dudoso penal que no debió ser sancionado con la vehemencia del juez.

Polémico penal pitado a favor del equipo local - crédito @WinSportsTV/X

El cuadro Tiburón se prepara para afrontar el próximo martes 20 la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Colo Colo de Chile, equipo con el que perdió en el partido de ida en confición de visitante.

Junior volvió a la victoria

Una cálida tarde en Barranquilla, el Estadio Metropolitano fue testigo de un vibrante encuentro entre Junior de Barranquilla y Fortaleza, correspondiente a la sexta jornada del fútbol colombiano. Con ambos equipos en posiciones contrastantes en la tabla, los barranquilleros urgidos de puntos y los capitalinos liderando el campeonato, el duelo prometía emociones desde el inicio.

El partido arrancó con Fortaleza sorprendiendo a propios y extraños con un juego ofensivo que dejó claro por qué son los líderes del torneo. Apenas al minuto 3, Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que exigió a Mele, que estuvo sólido bajo los tres palos. Sin embargo, Junior reaccionó rápidamente, y al minuto 14, Carlos Bacca, con un remate potente desde los once metros, adelantó a los locales tras una falta dentro del área cometida por Castillo sobre Yairo Moreno.

El cuadro Tiburón le asestó la primera derrota de la temporada a Fortaleza - crédito Colprensa

La respuesta de Fortaleza no se hizo esperar. A los 17 minutos, Córdoba igualó el marcador con un cabezazo preciso luego de un centro milimétrico de Anderson desde la banda izquierda. El partido entró entonces en un ritmo frenético, con ambos equipos buscando desequilibrar el marcador.

El equipo de Arturo Reyes tomó nuevamente la ventaja al minuto 27, cuando el venezolano Cariaco González protagonizó una larga carrera y, con un remate potente desde fuera del área, venció al arquero de Fortaleza. El gol fue revisado por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente fue convalidado para alegría de la hinchada rojiblanca.

La segunda mitad del partido continuó con la misma intensidad. Junior dominó las acciones y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, pero el guardameta de Fortaleza se lució con atajadas clave, especialmente ante un remate de Cariaco que parecía el tercero. Los últimos minutos del encuentro fueron de infarto, con Fortaleza lanzándose al ataque en busca del empate, pero Junior supo defender su ventaja y aseguró tres puntos vitales.

El encuentro finalizó 2-1 a favor de Junior, un resultado que les permite respirar en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación. Para Fortaleza, fue un golpe que les obliga a repensar su estrategia, aunque siguen en los primeros puestos del campeonato. El partido dejó claro que la Liga Colombiana está más competitiva que nunca, con equipos que no dejan de sorprender jornada tras jornada.

El Metropolitano vibró con cada jugada, y el fútbol colombiano vivió una noche que difícilmente será olvidada por la afición rojiblanca.