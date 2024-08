Petro defiende al cónsul en México Andrés Hernández pesé al fallo del Consejo de Estado

Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Juan Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respaldó el martes 6 de agosto el nombramiento del comunicador Andrés Hernández como cónsul de Colombia en Ciudad de México, a pesar de que su designación anterior había sido anulada por el Consejo de Estado, de acuerdo con una publicación de la Revista Semana.

Este alto organismo judicial invalidó el nombramiento original de Andrés Hernández como cónsul de México, al considerar que había funcionarios de carrera diplomática aptos para ocupar ese cargo.

Cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, desmiente que no sea profesional en comunicación social como lo sindicó una congresista. Twitter.

Petro defendió la decisión en redes sociales, afirmando que “la nulidad del Consejo de Estado no es contra las personas, es contra procedimientos que son subsanables, amigos”. La postura del presidente subraya su interpretación de que el fallo no cuestiona la idoneidad de Hernández, sino los procedimientos administrativos que llevaron a su nombramiento.

Hernández había sido nombrado inicialmente en el cargo a mediados de marzo de 2024, pero el Consejo de Estado anuló su designación semanas después. Sin embargo, tras cumplir con el proceso de entrega oficial del cargo en junio, fue reinstalado en su posición por el canciller Luis Gilberto Murillo apenas dos semanas más tarde.

En una entrevista con la revista Semana el 19 de julio, Hernández defendió su nombramiento, argumentando que “si la sentencia tumbó mi nombramiento porque había en disponibilidad una persona de carrera, no porque no cumpliera requisitos, en tal caso no habría problema en hacer nuevamente el nombramiento subsanando los hechos que generaron que se tumbara el anterior”. Esta declaración sugiere que el gobierno actuó para corregir los procedimientos administrativos señalados por el Consejo de Estado, permitiendo así su retorno al cargo.

Cónsul de México, Andrés Hernández, y el embajador Moisés Ninco

Hernández, quien ha sido un colaborador cercano de Petro en diversas campañas políticas, fue designado formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el Decreto 984 del 2 de agosto de 2024.

En este documento, se le nombró provisionalmente como consejero de relaciones exteriores con funciones de cónsul general, desempeñándose como jefe de la oficina consular en Ciudad de México. Dado que Hernández ya residía en México, no se le asignaron viáticos adicionales.

El caso de Hernández no es el único en el que el gobierno ha optado por renombrar a funcionarios diplomáticos cuyos nombramientos iniciales fueron anulados por la justicia. En diciembre de 2023, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva señaló que el gobierno tenía la intención de renombrar a Hernández y también a Álvaro Moisés Ninco, embajador de Colombia en México, quien también enfrentó un fallo en contra por parte del Tribunal de Cundinamarca.

La decisión de renombrar a Hernández generó críticas en varios sectores de la oposición. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático por Bogotá, expresó su desacuerdo en redes sociales, afirmando que “Hace unos meses el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Andrés Camilo Hernández como cónsul en México y esta semana Gustavo Petro sacó otro decreto y lo volvió a nombrar en el mismo cargo. El presidente se burla de la justicia y de las instituciones. Vergonzoso”.

Se espera que Hernández asuma nuevamente su puesto como cónsul en Ciudad de México la próxima semana, tomando posesión de su cargo ante el embajador Álvaro Moisés Ninco, quien sigue esperando una decisión judicial en segunda instancia sobre su propio nombramiento.