Yina Calderón se refirió a la polémica Miguel Bueno y su exnovia: “Cuándo he fallado yo”

La empresaria aseguró que nunca falla en sus predicciones sobre la relación del hermano de Pipe Bueno - crédito @observando_andoo/Instagram

A finales de julio de 2024, Yina Calderón encendió la polémica con unas declaraciones en las que se despachó en contra de la relación que sostienen Miguel Bueno y Ornella Sierra, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

La empresaria que se hizo famosa por su controvertida participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, se dirigió a sus seguidores a través de las plataformas digitales afirmando que a Sierra la estaban utilizando para marketing y así, promover la carrera de cantante de Miguel Bueno: “Siento y maldita sinceridad la mía, que utilizaron a Ornella para la carrera musical del chino, para los lanzamientos de sus dos últimas canciones, la verdad”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ornella Sierra es la protagonista de la nueva canción de Miguel Bueno - crédito cortesía

Semanas más tarde, a pesar de que la joven empresaria de fajas ha expresado en repetidas ocasiones que la conocida Barbie costeña le cae bien, opinó sobre la polémica de una supuesta infidelidad del hermano de Pipe Bueno. ¿El motivo? Las redes sociales han viralizado un clip en el que, aparentemente, Miguel Bueno estaría acompañado de una mujer distinta a Ornella Sierra, acaparando la atención por una supuesta infidelidad del artista.

En razón de esta situación, Calderón apareció nuevamente en sus redes sociales para dar su opinión respecto a lo que dijo el 23 de julio de 2024, cuando afirmó que estaban utilizando a Sierra. De oto lado, la empresaria de fajas también aseguró que no sorprende este uso de estrategias de publicidad para atraer atención, dado el contexto en la industria musical.

“A ver, ¿cuándo yo fallo? No es que yo sea bruja, o sea cuando yo les digo que algo es así, es porque que algo es así. Bueno, claro que, pues de pronto y hasta ella sabía que se estaba es aprovechando de la situación para promocionar temas. Igual, uno buscar una estrategia para promocionar algo de uno, pues tampoco es malo, ya sabíamos que ellos estaban por marketing”, puntualizó Calderón en sus declaraciones.

Miguel Bueno y Ornella en La Casa de los Famosos Colombia - crédito Canal RCN

Estas afirmaciones de Calderón despertaron todo tipo de comentarios entre los internautas que siguen la vida de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, con comentarios como: “Se sabía que era estrategia, en esa familia todo lo saben hacer muy bien”; “tampoco es que se viera que Ornella estuviera superenamorada, no exageren”; “bonita pareja si hacían, pero recuerden, hoy en día todo es estrategia”, entre otros.

Ornella Sierra desmintió su embarazo

Desde que la pareja comenzó a mostrar la cercanía que tuvieron en el reality del Canal RCN, Ornella y Miguel Bueno se han convertido en el centro de atención de los internautas sobre lo que traía su relación. Esto derivó en una serie de comentarios en los internautas, pero el rumor creció a tal punto que se creó el rumor de un aparente embarazo de la joven barranquillera, por lo que tomó una decisión respecto a esto.

La creadora de contenido se hizo una prueba para saber si estaba embarazada - crédito @ornellasierra / Instagram

En sus redes sociales, Sierra mostró que se realizó una prueba de embarazo para ponerle fin a los comentarios sin sentido y la mostró a sus haters pidiendo que finalicen este tipo de acciones en contra suya como de su pareja.

“Bueno, bebés, ya se acabó la guachafita con Antonella, con que primer año, con que ya hay baby shower. Bebés, yo no estoy embarazada, solo tengo el colon inflamado, y se los voy a demostrar, me tomé el trabajo de comprar una prueba de embarazo, pero como dijo algún apóstol, ‘el que nada debe nada teme’, y como yo no debo, pues ya mismo me voy a testear”, puntualizó en el clip.

Al final, bromeó y aseguró que se trataba de un colón inflamado, tal y como le ocurrió al interior del reality de convivencia.