Colombiano mostró como se vive en Dubai siendo migrante: “Son más los casos de fracaso”

Debido al conflicto armado interno y las dificultades económicas, durante varios años Colombia ha sido un país en el que sus habitantes deciden migrar al exterior con el objetivo de tener mejores oportunidades de empleo, por lo que más de cuatro millones de cafeteros se encuentran radicados fuera de la nación.

Dentro de los escenarios para buscar estabilidad para los latinos se ha destacado Estados Unidos y Europa como destinos más habituales; sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de migrantes que llegan a otros continentes.

Entre esos lugares alternativos se encuentra Emiratos Árabes, principalmente Dubai, que para muchos expertos es uno de los espacios con mayor proyección de crecimiento económico y en donde el 93% de las personas que residente allí no son oriundos del emirato.

Es por ello que el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, viajó hasta Dubai para conocer cómo es la vida de los latinos en este lugar.

En primer lugar, Díaz recordó que él vivió como migrante 14 años en Canadá, lo que afirmó fue una experiencia positiva por las comodidades y beneficios que recibía por parte del Estado, además de que eso le permitió dedicarse a las redes sociales.

Para tener una postura con argumentos sobre migrar a Dubai, Díaz entrevistó a Sam, un colombiano que vive hace seis años en el emirato y además de trabajar allí, también crea contenido buscando latinos que han emprendido en Emiratos Árabes.

En primer lugar, el colombiano destacó que el clima de Dubai es difícil, puesto que en invierno supera los 30 grados en el día, lo que hace que en verano la sensación de calor pueda ser insoportable.

A nivel laboral, destacó que Dubai no es un destino para “aventurar”, que en términos colombianos es buscar trabajo en diferentes labores; el motivo por el que descartó esto es porque en Emiratos Árabes no hay un sueldo mínimo establecido y trabajos operarios son copados por migrantes de la India, que habitualmente viven en campos de trabajo en los que ganan menos de un millón de pesos.

“Acá los sueldos están de acuerdo a la nacionalidad, acá no vas a ver un latino trabajando limpiando, porque esos trabajos ya los tienen los de India, un latino no se va a regalar por un millón de pesos”.

Ante esta situación, el creador de contenido destacó que hay varios casos positivos de colombianos y latinos profesionales que después de estudiar llegaron a Dubai para trabajar con sueldos grandes, ya que las ofertas son positivas y al ser un país en el que no hay impuestos en muchos aspectos, esto hace que las ganancias sean netas.

“Los latinos son buenos en servicio al cliente, para eso los buscan bastante, pero también hay latinos siendo Ceo de empresas, rompiéndola muy duro”.

Un aspecto importante que recordó Díaz, es que la visa en Emiratos Árabes es otorgada inicialmente por tres meses, pero cuando se tiene trabajo, por lo que la permanencia depende de que la persona esté contratada, puesto que para ampliar ese tiempo es necesario solicitar un permiso que vale miles de dólares.

En contraste con lo que vivió Díaz en Canadá, en donde logró tener doble nacionalidad, Sam destacó que esto no es posible en Dubai, ya que hay leyes estrictas que impiden esto.

Sobre los latinos que ha conocido, Sam indicó que desde su opinión solo hay un requisito primordial para buscar oportunidades en Dubai, el idioma, puesto que es un emirato en el que se habla exclusivamente inglés a nivel laboral.

“Son más los casos de fracasos, si uno viene solo a trabajar no es tan posible, lo mejor es buscar oportunidades en el mercado. Con la mentalidad de meserear no venga, si no sabe inglés, ni venga, porque aquí se requiere sí o sí el inglés; la idea no es solo venir a trabajar, para formar empresa, acá es el lugar, hay muchos latinos que les van bien”.