Laura Moreno sabe quién mató a Luis Andrés Colmenares, aseguró el abogado Jaime Lombana

Según Jaime Lombana, Laura Moreno sabe quien fue la persona que mató a Luis Andrés Colmenares - crédito Colprensa

En un giro inesperado, el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida en la noche de Halloween de 2010, vuelve a ocupar titulares.

Las implicadas, Laura Moreno y Jessy Quintero, han permanecido en el ojo público durante años, y ahora, una grabación revelada por el padre de Laura, Jorge Moreno, agita nuevamente las aguas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el abogado Jaime Lombana, representante de las víctimas del caso Colmenares “no es correcto que una sentencia del Tribunal afirme que a Luis Andrés fue asesinado violentamente con pluralidad de golpes y otra decisión del mismo tribunal diga que la muerte está por establecer”.

Aseguró que “nadie ha dicho que el Laura Moreno haya matado a Luis Andrés Colmenares, que ya haya realizado una acción para matarlo, pero ya sabe quién lo mató y ese delito no ha prescrito. A Luis Andrés lo asesinaron, lo asesinaron brutalmente y que colocaron el cuerpo con vida, en el caño, eso significará que tiene que abrir una línea de investigación contra la persona que probablemente lo mató”.

Según Lombana, “la Corte puede ordenar una nueva línea de investigación a la Fiscalía para continuar algo que no se ha investigado y algo que no se imputó y no se acusó, repito, por falencias de la Fiscalía en ese momento”.

Aseguró que “si la Corte casa (pone en firme) la sentencia que dice que la muerte fue un accidente y apoya una tesis el Tribunal Superior que dice que muy probablemente fue una un resbalón o que se tiró, lo cual es con totalmente absurdo y contra evidente por la pluralidad de fracturas que tiene Luis Andrés, si la Corte lo revisa tiene que haber una línea de investigación y por supuesto tienen que llamar a Laura Moreno a decir si ella sabe quién lo mató ella sabe y vio quién lo mató”.

Otra controversia del caso

Según El País, en 2013 fue filtrada una conversación por Noticias RCN en la que se escuchaba a Jorge Moreno, padre de Laura, decir que su hija sabe quién mató al joven universitario. Las palabras de Moreno servirían se sustento a lo dicho por el abogado Lombana que pone el foco nuevamente en las dos mujeres que estuvieron presentes aquella noche.

Lo que se sabe hasta ahora

Según los audios, Laura Moreno y Luis Andrés Colmenares mantenían una relación sentimental sin el consentimiento del padre de Laura. El padre sugiere que su hija es inocente, pero que está al tanto de quién podría ser el responsable. Además, se mencionan fuertes sumas de dinero y se especula sobre la influencia de un fiscal relacionado con el caso.

En mayo de 2021, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas por el caso. La Fiscalía no pudo demostrar su participación activa en la muerte de Colmenares, y los jueces se inclinaron hacia la teoría de que su fallecimiento fue producto de una serie de accidentes. Sin embargo, la familia de Colmenares no estuvo de acuerdo con los hechos.

En los últimos años, Laura Moreno ha mantenido un perfil bajo, se casó en 2019 y ha evitado los reflectores mediáticos. En una entrevista con Semana en octubre de 2020, Moreno expresó cómo el caso afectó su vida y culpó a los medios de tergiversar los hechos. A pesar de la absolución, la sociedad sigue polarizada, y la sombra de aquella noche de Halloween sigue persiguiendo a las implicadas.