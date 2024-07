Amparo Grisales furiosa denunció que están estafando con su voz y su imagen: “No se dejen engañar”

Amparo Grisales alertó a sus seguidores sobre estafa a su nombre - crédito @agrisales333/Instagram

Desde su cuenta oficial de Instagram, Amparo Grisales denunció que personas inescrupulosas suplantaron su identidad mediante IA para engañar a sus seguidores: “Atención, no se dejen engañar”, dijo.

Ante el número de estafas, la actriz y jurado de Yo me llamo, alertó al público para que no caiga en estos engaños con los que están robando con su imagen y voz. “Soy pura, sana y amorosa”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo al relato del falso video, la actriz manizaleña estaría enfrentado una grave lucha contra la hipertensión tras haber sido supuestamente engañada durante diez años por los médicos.

En el clip donde se alteró la imagen y la voz de Amparo Grisales, ella se sincera con sus fanáticos y expone su problemática. Ante estas aseveraciones la misma artista aclaró que se encuentra perfectamente y no padece ninguna enfermedad: “Yo soy pura, sana y amorosa. Gracias a Dios tengo una salud maravillosa”.

Amparo Grisales compartió falsa publicación en la que suplantaron su imagen para estafar a sus seguidores - crédito @agrisales333/Instagram

Según advirtió Grisales, una marca de medicamentos la imitó para promocionar sus productos, los cuales ella puso en tela de juicio sobre su origen y efectividad. “Si fuera así, yo misma los estaría anunciando en mis redes, además no sabemos que afectaciones o daños les vayan a causar esos productos”.

La publicidad se viralizó en Facebook, red social que no usa la actriz, lo cual ayudó a que ella se tardara en identificar el uso inescrupuloso que estaban haciendo al suplantar su imagen como vocera del medicamento. “Ladrones farsantes, fracasados y enfermos… ¿Cómo pueden inventar tantas cosas? Robarse mis fotos e imitar mi voz para vender productos que te pueden envenenar. Por qué son tan falsos cómo lo que están diciendo. Son un peligro”, agregó la también cantante.

“Sólo una cápsula al día le librará de tener la tensión alta”, esta era la frase que se usaba junto al anuncio en que el que supuestamente Amparo Grisales promovía las pastillas dando fe de que a ella le habían funcionado y que por ende las recomendaba. Al final, se indicaba un enlace en el que las personas podían realizar su compra.

Amparo Grisales no escapó a la IA

La actriz colombiana expuso a sus seguidores haber sido víctima del uso indebido de la inteligencia artificial para engañar con sus fotos y su voz. Pues según un anuncio de redes, ella estaría promocionando un producto para curar la hipertensión.

Amparo Grisales denunció falsa publicidad en su nombre - crédito @agrisales333/Instagram

“Gente sin escrúpulos. Generalmente los anuncian en Facebook porque saben que yo no tengo ni uso. Si tienes esa aplicación ayúdame a denunciar esa cuenta (está en la portada de esta publicación)”, comentó la actriz para que sus fanáticos le colaboren bloqueando el perfil que está ofreciendo el medicamento con ella como supuesta embajadora.

Por último, Amparo se despachó en contra de quienes alteraron su imagen para conseguir más ventas usando su reputación y trayectoria en la televisión como personaje público.

“¿Será que esas personas no saben que existe el Karma? ¿Y qué todo lo que me están achacando a mí se les puede devolver?😡😡😡 Que quede claro que a mí no me duele nada y que tampoco estoy ofreciendo nada, tengan cuidado por su salud. Ojo comprueben todo primero”, concluyó Grisales.

Amparo Grisales advirtió sobre falsa publicidad en su nombre - crédito @yomellamo/Instagram

Junto con la diva colombiana ya son varios los casos en los que famosos han sido utilizados para fines comerciales fraudulentos diseñando nuevos personajes a partir de sus fotos y su voz mediante inteligencia artificial.

“Dios siempre blindándote y eres victoriosa”, “se nota muchísimo que es voz de inteligencia artificial”, “la gente debe aprender a no caer, es evidente que el video es falso”, “la voz se escucha parecida, pero el audio no cuadra con el video. Lo más triste es que alguien que no sepa, es capaz de creer”, “pero se ve claramente que no es amparo Grisales”, “Muy mal montaje, quedó ficticio”, “la inteligencia artificial es una amenaza, debe ser regulada”, comentaron algunos de los cibernautas en la publicación de Amparo Grisales.