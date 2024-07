Yina Calderón tachó de “solapada” a Ángela Aguilar tras la boda con Christian Nodal

Yina Calderón dejó ver su desacuerdo con la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar - crédito @yinacalderonoficial/Instagram y @L_Adyblue/X

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo tendencia en redes sociales desde que hicieron pública su relación sentimental. Todo esto, luego de que el cantante mexicano terminara su relación con Cazzu, y a las pocas semanas anunciara su nueva relación con la cantante de regional mexicano. Pese a que Nodal aseguró desde un principio que nunca hubo una infidelidad de por medio, eso no detuvo la suspicacia del público frente a su nueva relación.

Ahora, las redes sociales siguen atentamente los detalles de su boda en Tequesquitengo, en el estado de Morelos, luego de que se filtraran algunas fotografías de la ceremonia. Se reportó que entre los asistentes a la exclusiva ceremonia se encontraban entre otros Carin León, Marco Antonio Solís y Marc Anthony.

Al ser el tema de conversación de la jornada, diversos creadores de contenido ya se pronunciaron tanto a favor como en contra de todo lo que rodea la mediática relación. Una de las que más resonó fue la opinión de Yina Calderón, que continúa con su preparación para cumplir su sueño de ser reina de belleza, pero no pierde de vista a sus seguidores.

Fiel a su costumbre de ser directa en sus puntos de vista, la huilense expresó su postura acerca de la boda en sus historias de Instagram, y no ocultó su rechazo a la unión entre ambos, al punto que descalificó a Aguilar y aseguró que se siente más enojada de lo que se siente Cazzu en estos momentos.

La creadora de contenido se refirió a la boda de la cantante con Christian Nodal - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Ando más enojada yo que Cazzu, de la boda de Nodal y la otra asolapada… Tenemos que hablar de esto”, expresó, adelantando que hablará más en profundidad del tema.

Cabe recordar que, semanas atrás, la influenciadora se refirió al tema una vez se confirmó el noviazgo de la pareja de cantantes. En esa oportunidad cargó contra Nodal, acusándolo de tener problemas de autoestima.

“Yo lo que creo con él, a mí me encanta Nodal y me encanta su música, pero siento que ese man tiene un problema como de amor propio, que es un man que no puede estar solo. O sea, yo no entiendo cómo él hoy ama a una y a los ocho días ama a otra. Yo siento que él tiene un problema de no poder estar solo y hay mucha gente a la que le pasa eso, que man tan raro. El man está rayado, yo no le creo que quiera a nadie”, expresó la DJ.

La influenciadora colombiana comentó que el cantante mexicano podría presentar dificultades para permanecer solo tras finalizar una relación amorosa, según compartió en sus redes - crédito enlamovidacol / Instagram

Yina Calderón también habló de la relación entre Ornella Sierra y Miguel Bueno

La infleunciadora expresó su punto de vista sobre lo que hay detrás de la relación entre Miguel Bueno y Ornella Sierra - crédito cortesía Miguel Bueno

Durante la semana, Yina se manifestó sobre otra relación que viene dando de qué hablar: la de Ornella Sierra y Miguel Bueno, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, que tras el final del reality show se ven más cercanos que nunca, y la influenciadora apareció en dos de los videoclips de sus lanzamientos más recientes.

En su cuenta de Instagram, la empresaria y DJ terminó por coincidir con la postura de un sector de los usuarios de redes sociales: que la relación de la Barbie costeña y el hermano de Pipe Bueno forma parte de una “estrategia” con el fin de darle un impulso a su carrera musical, orientada al género urbano.

“A mí esta niña Ornella me cae superbién, ustedes lo saben. La familia Bueno también me cae superbién, Pipe Bueno, su hermano también. Pero siento, y maldita sinceridad la mía, que utilizaron a Ornella para la carrera musical del chino, para los lanzamientos de sus dos últimas canciones, la verdad”, declaró.