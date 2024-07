Abogados de Ministerio de Hacienda aseguran que la gestión de Ricardo Bonilla en la adjudicación de contratos fue legal

Las declaraciones de Olmedo López y las pruebas presentadas por Sneyder Pinilla pusieron en el centro de la controversia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que generó pedidos de su renuncia - crédito Infobae

En medio de un clima de tensión y denuncias crecientes, los abogados del Ministerio de Hacienda salieron en defensa del proceso de gestión encabezado por Ricardo Bonilla, actual ministro de la cartera. Las acusaciones giran en torno a tres contratos que suman 92.000 millones de pesos, destinados a obras de mitigación, y que hoy se encuentran en el “ojo del huracán” debido a sospechas de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ricardo Bonilla se encuentra bajo el escrutinio público tras la aparición de múltiples denuncias que cuestionan la transparencia en la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, su equipo legal reiteró que toda la gestión se realizó siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. El abogado Javier Torres pidió a la Fiscalía revisar la documentación que reposa en el ministerio sobre la gestión legal de recursos por más de 92.000 millones de pesos, que “Olmedo López y Sneyder Padilla intentan presentar como maniobras ilícitas”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los fondos originalmente destinados a combatir la evasión fiscal fueron reasignados a la Ungrd, generando suspicacia de corrupción - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

“El origen y trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama legislativa y el ejecutivo, como lo establece la Constitución y la Ley. Decir lo contrario es tratar de sacar provecho ilícito de una negociación con la Fiscalía”, señaló el escrito de los abogados.

Según los abogados, en el contexto de la Comisión Interparlamentaria, los congresistas enfatizaron al ministro Bonilla la necesidad de supervisar los recursos asignados para mitigar riesgos en tres localidades específicas, las cuales no habían recibido la debida atención de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Estos fondos ya estaban apropiados en el presupuesto de 2023, y las solicitudes de seguimiento por parte de los congresistas respondieron a las reclamaciones de las comunidades afectadas por el fenómeno de El Niño.

Los proyectos mencionados se viabilizaron siguiendo las solicitudes de los congresistas, quienes habían recopilado los reclamos de las poblaciones locales. Estas comunidades habían vivido los estragos del fenómeno de El Niño sin recibir una respuesta adecuada por parte de la Ungrd.

Ricardo Bonilla se encuentra bajo el escrutinio público tras la aparición de múltiples denuncias que cuestionan la transparencia en la adjudicación de estos contratos - crédito Luisa González/REUTERS

Gustavo Petro en defensa de Bonilla

Durante un acto público en Buenaventura el 18 de julio, el presidente Gustavo Petro defendió a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de las acusaciones de corrupción lanzadas por Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Petro resaltó la integridad de Bonilla, calificándolo como “un ministro honesto, no tiene dineros, no es un hombre rico, no entrega Isagen, no hace negocios para los ricos”.

El presidente también cuestionó la percepción histórica de la corrupción en el país, destacando que la solicitud de proyectos por parte de congresistas para sus localidades es una práctica común durante siglos.

“Que unos congresistas pidieron proyectos para sus pueblos, pues eso han hecho durante dos siglos. No sé si estará bien o mal. Yo nunca lo hice. Entonces ahora sí es malo porque le pidieron al ministro de Hacienda tres proyectos para sus respectivos pueblos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos al señor Rudolf Hommes en el gobierno de César Gaviria o al señor Juan Manuel Santos en el gobierno de Andrés Pastrana o los miles y miles de billones que salieron de las regalías de Ocad paz, de las regalías en general”, añadió Petro.

El presidente Gustavo Petro defendió a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de las acusaciones de corrupción lanzadas por Olmedo López - crédito Andrea Puentes / X

El mandatario fue enfático al afirmar su compromiso con la lucha contra la corrupción dentro de su administración. “Cualquier corrupto en el gobierno se va de inmediato. Y lo echa el presidente, como me tocó echar a Olmedo”, señaló Petro.

Las acusaciones de López, reveladas en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia y difundidas por Noticias Caracol, apuntan a irregularidades en el debate sobre la adición presupuestal en junio de 2023. Según él, se habrían entregado contratos a congresistas para asegurar su apoyo a las reformas sociales, evidenciando un presunto caso de corrupción en la Ungrd.