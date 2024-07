Paloma Valencia demandó el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional

Paloma Valencia también solicitó la nulidad del acto que nombró a Múnera como rector de la Universidad Nacional - crédito Colprensa

En el Consejo de Estado está en trámite una nueva demanda que busca anular la elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruíz como rector de la Universidad Nacional de Colombia. La senadora Paloma Valencia presentó el recurso legal el 15 de julio de 2024, solicitando la suspensión provisional del nombramiento de Múnera, además de la anulación del acto administrativo que lo designó en el cargo.

La congresista del Centro Democrático argumentó que el nombramiento, realizado a través de la Resolución 068 de 2024 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, está directamente vinculado al Acta 10 de la sesión extraordinaria del CSU del 6 de junio de 2024.

En dicha sesión, aseguró la demandante, se eligió a Leopoldo Múnera como rector, basándose en los mismos supuestos fácticos que la resolución que había corregido supuestas irregularidades en el proceso de elección. En palabras de Valencia, “es imposible examinar el reproche planteado de manera aislada”.

La demanda, conocida por El Tiempo, también señala que el acto administrativo impugnado, “viola por falta de aplicación las disposiciones normativas que establecen el procedimiento para la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, a partir del cual José Ismael Peña fue electo rector de la institución”. Asimismo, se menciona la infracción de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso.

La elección de Múnera se produjo en una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, que deshizo la elección previa del exrector José Ismael Peña. Esta elección se enmarca en varias demandas presentadas en el alto tribunal para impugnar la designación de Múnera.

La resolución inicial del Ministerio de Educación respondió a una controversia en la Universidad Nacional, donde se buscaba un rector provisional en medio de un conflicto administrativo - crédito Colprensa

Entre estas demandas, también destaca la presentada a mediados de junio por el exmagistrado del Consejo de Estado Augusto Hernández Becerra, que argumenta que la Resolución 067 del CSU dictaminó erróneamente que no había concluido la actuación administrativa iniciada el 21 de marzo, declarando que la designación del rector derivada de dicha actuación “no había nacido a la vida jurídica”.

Según Hernández Becerra, “visiblemente se confunde el Consejo Superior Universitario al equiparar su resolución a una providencia, pero refleja, igualmente, falta elemental de claridad para diferenciar, como es debido, un acto administrativo de una sentencia”, se lee en la demanda presentada.

Otra demanda notable es la del ciudadano Jorge Alberto Espinosa, que solicitó la nulidad del Acta de la sesión extraordinaria No. 10 del 6 de junio de 2024, en la que se eligió a Múnera. Espinosa señala que la sesión estuvo rodeada de “verdaderas irregularidades”, pues asegura que el mismo Consejo Superior Universitario había elegido previamente al profesor José Ismael Peña, quien ocupó el cargo por un mes y seis días.

Será el Consejo de Estado quien deberá abordar de fondo las demandas de nulidad electoral contra Leopoldo Múnera - crédito Luisa González/REUTERS

La demanda de Paloma Valencia se suma a esta serie de acciones legales que buscan revertir la elección de Leopoldo Múnera, situación ha generado una creciente polémica en la comunidad académica y en el entorno jurídico, ya que pone en cuestión la transparencia y legalidad del proceso de elección del rector de una de las universidades más importantes del país.

Revierten decisión que beneficiaba al exrector de la Universidad Nacional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó una decisión que inicialmente favorecía a Ismael Peña, exrector de la Universidad Nacional de Colombia. La Resolución 7480, emitida el 15 de mayo de 2024 por el Ministerio de Educación, que ordenaba la elección de un nuevo rector, quedó sin efecto.

Los magistrados, al analizar el caso en segunda instancia, determinaron que la acción de tutela presentada por Peña carece de objeto en la actualidad, ya que las circunstancias que motivaron la tutela han cambiado - crédito @UNALOficial/X

El tribunal determinó en segunda instancia que la acción de tutela presentada por Peña ya no tiene objeto, dado que “las circunstancias que motivaron la tutela han cambiado”. Los magistrados detallaron que la orden del Ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, para elegir a un rector encargado en una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad nunca se concretó. Por lo tanto, afirmaron que “en la presente acción constitucional se ha configurado la carencia actual de objeto”.

La tutela de Peña se centraba en la suspensión de la Resolución 007480 del 15 de mayo de 2024, la cual solicitaba una reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para designar un rector provisional y así no desconocer su nombramiento en el cargo. No obstante, debido a que esta sesión nunca se llevó a cabo, los magistrados señalaron que “el acto administrativo no surtió efectos”.

En el análisis del tribunal se confirmó como legítima la elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como nuevo rector de la Universidad Nacional, una decisión que se mantiene firme tras el fallo judicial.