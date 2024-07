“Estamos despegándonos de a poco”: Westcol sobre sus encuentros con Aida Victoria Merlano

En un stream el influencer aclaró que está pasando entre los dos - crédito Westcol

La relación entre Westcol y Aida Merlano se ha tomado las redes sociales por su mediática ruptura y aun después de anunciar que no siguen juntos son noticia, teniendo en cuenta que se les ha visto muy cerquita en varios eventos y bares, como ocurrió en la transmisión del partido de Colombia vs. Argentina por la final de la Copa América, lo que avivó los rumores sobre una posible reconciliación.

Ante esta situación, el creador de contenido le respondió esta duda a sus seguidores y fue enfático en afirmar que no ha vuelto con la famosa influenciadora, que se destaca en sus redes sociales por sus charlas de empoderamiento, discurso que ha sido ampliamente cuestionado ante sus decisiones amorosas.

“Para los que preguntan muchas cosas, brother, yo con Aida no he vuelto, yo con Aida quede bien, estamos bien”, así inició su relato el creador de contenido, acabando con los rumores que indican que los creadores de contenido retomaron su relación.

Y continuó: “Estamos bien y pues ella no se quiere meter con nadie. Yo tampoco quiero estar con otra persona, pues obviamente yo le voy a escribir a ella y le voy a decir: ‘bebé, ¿a ti te gustaría de pronto estar un rato en mi cama?”, dijo Westcol y sus declaraciones desataron cientos de críticas en contra de Aida, pues los internautas aseguran que se contradijo en su discurso de amor propio.

Y es que la joven dijo en varias oportunidades que no volvería con el joven reconocido por sus transmisiones a través de la plataforma Twitch y otras redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que lo ven como un “ejemplo”.

En medio de su más reciente transmisión agregó que continúa viéndose con Aida y que para él “Es algo como que bueno”. Visiblemente confundido ante la situación que está viviendo con su expareja agregó: “No sé, estamos despegándonos de a poco por así decir. El caso es que no, no hemos vuelto, estamos en buenos términos. Estamos bien”.

Y finalizó su relato asegurando lo siguiente: “A mí me gusta mucho compartir tiempo con ella, para mí es una persona muy especial, que quiero mucho, amo con todo mi corazón, por más que me digan que me tienen como amarrado lo que sea, pues es la realidad para que le voy a mentir”.

Como es costumbre, en redes sociales se fueron encima de Aida Victoria, que ya había aclarado lo sucedido durante el último encuentro deportivo de la Tricolor: “Si yo voy a verme el partido con mi ex dicen que dónde quedó el empoderamiento, pues ¿Qué más empoderamiento que tener poder de decisión en mi vida? ¿Qué más empoderamiento que me importe más lo que yo quiero hacer, lo que me nace de corazón, que lo que la gente me está dictando que yo debo hacer?”, puntualizó.

¿Qué pasó con Aida y Westcol?

La ruptura, que ha generado una ola de reacciones, involucra acusaciones de infidelidad por parte del streamer Westcol, debido a la noche que pasó muy cerca de Nataly Morales, manicurista paisa, en la discoteca Dulcinea, ubicada en Medellín.

La separación de la pareja ha sido ampliamente comentada por internautas y figuras públicas, lo que ha convertido el tema en un punto de conversación en plataformas como Twitter e Instagram. Tras el incidente en Dulcinea, las críticas y opiniones sobre la supuesta infidelidad de Westcol no se hicieron esperar, alimentando el fuego mediático en torno a ellos.

Aída Victoria Merlano no ha permanecido en silencio ante la situación; se ha visto involucrada en la conversación online y ha respondido a diversas publicaciones y comentarios que la mencionan a ella y a su expareja, por lo que los internautas la critican y la califican de “incoherente”.