Epa Colombia entró nuevamente al quirófano y dejó ver los primeros resultados

Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, es una figura mediática colombiana que ha ganado notoriedad en las redes sociales por su contenido controvertido y su enérgica personalidad. En sus publicaciones suele hablar de temas que conciernen a su vida personal, empresarial y responde a las críticas por presumir sus lujos.

En repetidas ocasiones, la empresaria estuvo en el ojo del huracán por su estilo irreverente y directo. No obstante, ha sabido capitalizar su fama al incursionar en el mundo empresarial, lanzando su propia línea de productos capilares como keratina y biotina que han tenido un éxito considerable en el mercado colombiano.

Conforme ha ganado notoriedad, la bogotana se ha sometido a diferentes intervenciones estéticas como el aumento del busto, liposucciones, bichectomía, rellenos en diferentes zonas del rostro y perfilamiento facial, así como un implante en el mentón. Sin embargo, todos estos “retoquitos” se han ido desvaneciendo con la llegada de Daphne Samara, pues el embarazo generó cambios en su cuerpo.

Recientemente, a través de sus redes sociales, la empresaria confesó que se someterá nuevamente a intervenciones estéticas y la primera será una mentoplastia. Esto, debido a que hace años se realizó un implante y el resultado no fue el esperado por la empresaria, por lo que tendrá que retirarlo.

“En cuestión de horas no habrá mentón porque ese implante se me subió al hueso ¡Horrible! Un saludito para el cirujano que me hizo la maldad (...) Yo venía así hace mucho tiempo y me lo tapaba con bótox y ácido, y así mantenía cada dos semanas ¡Estoy muy feliz porque me operan en 15 días!”, reveló inicialmente.

Posteriormente, agradeció a sus seguidoras por ayudarla a cumplir el sueño de poder cambiar esas cosas que no le gustan de su cuerpo. Adicionalmente, mencionó que las otras tres intervenciones, como rinoplastia, mamoplastia y los glúteos, serán realizadas en Medellín a inicios de agosto.

“¡Gracias por comprarme mis keratinas y recomendarme! [...] Todo me costó casi 70 millones, pero logré ahorrarlos, gracias a Dios [...] Yo esta vez quise pagar para que no me vuelvan a hacer la maldad de antes, que fue por publicidad […] 15 días y 8 horas para ser una súper Epa”, agregó Epa Colombia.

Rápidamente, esto despertó comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes criticaron el hecho de que se sometiera de nuevo a estas intervenciones, pues se convirtió en madre y debe dar un buen ejemplo a su hija. Sin embargo, en el pasado Barrera Rojas señaló que su padre la apoyaba al 100%, ya que ponía por encima su felicidad en lugar de los comentarios de sus haters.

Entre los comentarios más destacados están: “Está de moda quedar con forma de lágrima invertida”; “pa’ que se hacen tanta bobada”; “ella se veía bien, pero bueno uno con plata hace lo que sea”; “mami 70 qué… solo el mentón o algo más”; “cada quien hace con su plata lo que quiere, pero está muy joven para estarse operando tanto”, entre otros.

Un poco sobre Epa Colombia

En 2019, se vio envuelta en una polémica al publicar un video en el que destruía una estación de TransMilenio, lo que resultó en procesos judiciales y condenas. A pesar de estos incidentes, Barrera Rojas ha demostrado una notable capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento.

La vida personal de Daneidy Barrera Rojas también ha sido objeto de atención pública, particularmente la relación que sostuvo con la futbolista Diana Celis. En la actualidad, la empresaría sostiene un romance con Karol Samantha, una excompañera de colegio a quien decidió buscar después de mucho tiempo y confesarle que siempre estuvo enamorada de ella.