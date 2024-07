Gustavo Petro lanzó polémica declaración sobre la cocaína en panel de la ONU: “Mañana se acaba la guerra en Colombia”

"La reforma pensional es una deuda que teníamos desde hace mucho y que no se había resuelto por los intereses de unos banqueros" - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro participó en la sesión de la Peacebuilding Commission, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde dejó una polémica declaración sobre la lucha contra las drogas.

El jefe de Estado enfatizó que si la ONU declara la cocaína de forma legal, la guerra en todo el territorio nacional se acabaría.

“Una decisión política convirtió en ilícita no solamente la sustancia que se podría extraer de esa hoja, industrialmente hablando, sino a la hoja. Y todo eso llevó a una ruptura tan profunda, a un golpe tan violento en las sociedades latinoamericanas, que en el caso colombiano mantiene la guerra actual”, indicó Petro.

Y agregó: “Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas, etc., dijera la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. Ahora, como eso no es posible por razones políticas, etc., o no será en mucho tiempo, la guerra en Colombia se mantiene. Podríamos aligerarla, podríamos llevarla aun en el contexto internacional adverso, a una situación positiva de paz, si transformáramos económicamente los territorios que están junto al mar hacia economías prósperas lícitas. Un poco esa transformación de lo ilícito al lícito es lo que determina la paz”.