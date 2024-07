Nelson Menjura, abogado de Mancuso, aseguró que el exjefe paramilitar saldrá en libertad este miércoles 10 de julio

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó su primera entrevista luego de regresar a Colombia, tras pagar una pena por narcotráfico en Estados Unidos - crédito @RTVCnoticias/X

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad este miércoles 10 de julio de 2024, así lo aseguró Nelson Menjura, abogado de Mancuso.

“Ya estamos a la espera prácticamente de la salida de Mancuso. Todo gracias a la revisión de pruebas”, aseguró Menjura en entrevista con Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y agregó: “La libertad de Salvatore no está supeditada a la decisión de la coalición de competencias por la Corte Constitucional. Las jurisdicciones que están en conflicto, es decir, la JEP y Justicia y Paz, ambas han remitido al Inpec certificaciones actualizadas respecto de que no se requiere y no hay medida de aseguramiento en contra de Salvatore”.