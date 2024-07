TikToker bogotano visitó el desconocido “barrio de iglús” en el noroccidente de Bogotá

Este lugar es conocido bajo el nombre de Comuneros - crédito Diego Andariego

En su sección “las casas extrañas de Bogotá”, el creador de contenido Diergo Andariego visitó el barrio de los iglús, como se le conoce popularmente, en la localidad de Suba (norte de Bogotá).

“Cuando me hablaron sobre este lugar, la verdad me costó muchísimo ubicarlo, porque la persona que me lo recomendó se desapareció del mapa, pero después de mucha investigación logré ubicarlo y se ve muy interesante, muy bacano”, celebró, antes de adentrarse en el sector.

