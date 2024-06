Una mujer es la nueva víctima de la tragedia en un matrimonio en Valledupar

Ya son cinco las víctimas que dejó el colapso de un techo en un lugar de evento en Valledupar (Cesar), donde se realizaba una ceremonia nupcial - crédito @AlcaldiaVpar/X

Una nueva víctima mortal dejó el desplome de un techo en un matrimonio en Valledupar (Cesar) que se celebró el 1 de junio de 2024. La persona fallecida fue identificada como Noris María Carrillo Manosalva, de 61 años de edad, que falleció en la clínica Alta Complejidad de la capital valduparense, tras permanecer hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por múltiples fracturas.

Jaide Medina, secretaria de Salud de Valledupar, aseguró que la mujer “fue amputada de tres dedos de su pie izquierdo y, posteriormente, se complicó por un tema de dificultad respiratoria por una fractura de costillas. Fue llevada a una UCI, donde estuvo varios días y desafortunadamente falleció la señora Noris María Carrillo Manosalva. Es la quinta víctima de la tragedia de la casa campo, aquí en la ciudad de Valledupar”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según la funcionaria, otras tres personas permanecen hospitalizadas, y se tiene previsto que dos sean dadas de alta, mientras que la otra está en espera de valoración médica por cirugía. De acuerdo con El Heraldo, la mujer, que residía en el barrio Garupal de la capital del Cesar, durante 24 días tuvo diferentes intervenciones quirúrgicas, pero la gravedad de las heridas le causaron la muerte.

Colapso de techo de la Casa Hotel La Riosca en Valledupar - crédito @Interpolitico en X

La Alcaldía de Valledupar informó que en el momento del accidente se activaron los protocolos y la red hospitalaria correspondiente para atender la grave situación. “Organismos de socorro, en cabeza de la Secretaría de Gobierno de Valledupar, atienden la emergencia registrada en una casa campo de la ciudad luego del colapso de una estructura cuando se celebraba una fiesta de matrimonio (sic)”, destacó en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

Según información del medio mencionado, al tiempo de la tragedia también ocurrió una conflagración en el barrio Los Mayales, por lo que los organismos de emergencia tuvieron que duplicar los esfuerzos para atender las dos graves situaciones.

Las otras víctimas de la tragedia son Naileth Guerra Ochoa, de 22 años de edad; Saray Michel Varela Manga, de 13 años; Hilda Rosa Hernández Bolaño, de 52 años; Jesús Andrade Guerrero, de 26 años y, finalmente, Noris María Carrillo Manosalva, de 61 años de edad. Otras 40 personas, de las 120 que asistían al festejo, resultaron heridas.

Investigación de las autoridades

Los hechos continúan en investigación de las autoridades, puesto que el espacio donde ocurrió la tragedia fue construido sin los permisos de curaduría. La Secretaría de Gobierno Municipal señaló que otra construcción también fue suspendida, pues no contaba con las licencias correspondientes.

Jhosuar sigue sin dar señales

Por otro lado, aún no hay indicios del Jhosuar David Mejía, el menor de cuatro años de edad que desapareció el 12 de mayo en Valledupar. Fue visto por última vez en compañía de su madre, quien fue captada por una cámara de seguridad cuando se transportaba en una motocicleta junto con el menor.

Según información del diario El Pilón, la madre aseguró que estaba haciendo unas compras con su pareja sentimental cuando llegó a su casa para dar un paseo con su hijo, pero desde entonces no se supo más del menor.

Jhosuar David Mejía Gil fue visto por última vez con su madre - crédito @ValleduparCity/X

“Cuando estábamos en el parque pasó un niño que nunca había visto y le di 200 pesos para que me hiciera el favor de comprarme en la tienda una gaseosa y unas papas. Cuando el niño viene de hacer el mandado, mi pareja me llama para decirme que me apure porque teníamos que entregar la moto, que era prestada. En ese momento yo me monto en la moto y llegó hasta la esquina que está antes de la casa y nuevamente lo dejo. Ese fue mi error, dejarlo ahí”, afirmó la mujer.

Según la madre del menor, el culpable de la desaparición de su hijo fue el padre, ya que afirma que lo ha maltratado en ocasiones anteriores. También está la sospecha de que podría tratarse de rituales satánicos.