Video | Con escudo y hacha, ciudadanos protagonizaron una pelea en plena vía pública de Soacha

Al menos ocho sujetos en dos bandos participaron del enfrentamiento - crédito Arte Forja JMC

El primer puente festivo de junio (1, 2 y 3) del 2024 en Soacha fue de todo menos tranquilo y es que la noche del domingo (2) al menos ocho sujetos participaron de una pelea con hacha y escudo, en la que también se vieron cuchillos y machetes agitándose.

Así habría quedado registrado en una serie de videos que grabaron los residentes del sector, desde su vivienda, en los que, además, se ve como al menos dos personas se encontraban bañadas en sangre, por las heridas proporcionadas durante el combate.

Ensangrentados, los implicados seguían participando de la riña armada - crédito @OscuraColombia / X

Como resultado, al menos dos personas resultaron heridas y una más falleció, según el reporte que vecinos compartieron en las redes sociales junto a imágenes a manera de denuncia por la falta de control de las autoridades.

Se desconocen las motivaciones de quienes participaron del enfrentamiento y cuál fue la gota que rebasó el vaso, llevándolos a protagonizar una de las peleas en video más impresionantes del 2024, al menos en Cundinamarca,

Una situación preocupante que no pasó desapercibida en las redes: “Difícil que todos los individuos involucrados en esa pelea se puedan resocializar y aportarnos algo”, “A mí me dijeron que después de pandemia íbamos a salir mejores personas”, “Hasta los animales son más sensatos”.

Sujeto que atacó con un hacha a su expareja fue sentenciado a 20 años de prisión en Bogotá

En agosto del 2022, la jueza 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Miguel Camilo Parra Niño a 20 años y ocho meses de prisión por un brutal ataque con hacha a su expareja Ángela del Pilar Ferro Gaitán.

La condena se dictaminó por el delito de tentativa de feminicidio agravado, y se negó a Parra el beneficio de detención domiciliaria. Según información publicada por RCN Radio, el juzgado aceptó los argumentos y pruebas presentados por la Fiscalía General de la Nación, encontrando a Parra Niño culpable del delito mencionado.

La agresión, ocurrida casi dos años antes de la sentencia, conmocionó a la comunidad. Óscar Salazar, amigo de la víctima, fue quien dio a conocer lo ocurrido. En una entrevista con Infobae Colombia, Salazar narró cómo Ángela Ferro ya había manifestado intenciones de separarse de Parra debido a actitudes violentas que le generaban desconfianza y temor.

En la madrugada del 17 de octubre de 2020, Salazar recibió varias llamadas del celular de Ángela Ferro. La primera fue a las 2:45 a. m., la segunda a las 2:50 a. m., pero fue la tercera, a las 3:03 a. m., la que atendió. “Contesté, era la voz de un hombre, era la voz del hijo de Ángela que me contesta atacado llorando y me dice: ‘Oscar por favor sálvame, salva a mi mamá, Miguel le pegó un hachazo en la cabeza a mi mamá’”, recordó Salazar en la entrevista con Infobae.

La Fiscalía General de la Nación explicó cómo Miguel Camilo Parra Niño actuó con total consciencia al cometer el delito. El Tiempo citó parte del argumento de la Fiscalía: “Era tan consciente de lo que estaba haciendo que llamó a dos de sus familiares para pedirles que vieran a la víctima. Luego se escapó, se llevó el hacha con él, se cambió la apariencia física y se escondió en Fusagasugá”. Dichos comportamientos subrayan la premeditación de sus actos.

Óscar Salazar, al recibir la llamada, despertó a su pareja y se dirigieron rápidamente a la casa de Ángela Ferro y Miguel Camilo Parra Niño. Al llegar, alrededor de las 3:45 a.m., se encontraron con una escena alarmante. “Ingresamos y lo primero que encontramos es a la mamá y a la hermana de Miguel sentadas en una silla de la casa con dos o tres policías. Ahí vi la escena. Las fotos que yo subí son de cuando vi toda esa casa llena de sangre, no me cabía en la cabeza”, declaró Salazar a Infobae.

Resulta notable de la sentencia que la jueza se abstuvo de prohibirle a Parra Niño comunicarse con la víctima o su familia, decisión que ha generado preocupación y sorpresa entre los allegados de Ferro y la opinión pública. Según la Fiscalía, la evidencia mostró claramente que Parra Niño tenía la intención de causar un grave daño o incluso la muerte de su expareja.

Los hechos se dieron a conocer inicialmente a través de una publicación en Facebook realizada por Óscar Salazar, donde compartió imágenes que identificaban a Miguel Camilo Parra Niño como el presunto agresor. Este evento marcó el inicio del caso legal que culminó en la reciente sentencia.

La justicia colombiana tomó casi dos años para llegar a esta condena, proceso en el que se recopiló un sólido cuerpo de evidencia. La actuación de la Fiscalía y la documentación de los hechos jugó un papel crucial en el desarrollo del caso. La gravedad del ataque, junto con los intentos de Parra de evadir la ley cambiando su apariencia y escondiéndose, fueron factores decisivos para la severidad de la sentencia.