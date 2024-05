J Balvin también le rindió homenaje a Omar Geles: bailó ‘Los caminos de la vida’

J Balvin rindió homenaje al ritmo de ‘Los caminos de la vida’ -crédito cortesía oficina Gus Rincón - Miguel Rajmil/EFE

El género vallenato se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ómar Geles, un ícono de la música, a los 57 años.

El hecho tuvo lugar el martes 21 de mayo en Valledupar, cuando el artista sufrió un paro cardíaco mientras disfrutaba de un partido de tenis. La trágica noticia fue confirmada por la clínica Erasmo de Valledupar, donde Geles perdió la vida a pesar de recibir atención médica inmediata.

Conocido por sus inigualables composiciones y su talento en el acordeón, Ómar Geles dejó una huella imborrable en la música vallenata. Entre sus obras más destacadas se encuentra la canción Los caminos de la vida, una de las más famosas y queridas por los seguidores del género. La reciente muerte de Geles ha conmocionado a la comunidad musical y a sus miles de fanáticos que lo recuerdan por su talento y pasión.

Desde París, el cantante urbano compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram para honrar el legado del compositor -crédito @jbalvin/Instagram

El intérprete de música urbana J Balvin se unió a los homenajes desde París, donde, minutos antes de un concierto, compartió en su cuenta de Instagram un video bailando al ritmo de Los caminos de la vida. Este gesto demostró la trascendencia y el impacto que las composiciones de Geles han tenido más allá del género vallenato.

El miércoles 22 de mayo, el cuerpo de Geles fue llevado a la Plaza Alfonso López de Valledupar para una ceremonia de cámara ardiente. En este lugar, familiares, amigos, colegas y seguidores rindieron homenaje a su trayectoria. Uno de los eventos de mayor relevancia estuvo a cargo de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, donde se interpretaron sus grandes éxitos por artistas como Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Peter Manjarrés e Iván Villa Villazón.

Honras fúnebres de Ómar Geles en Valledupar - crédito Richard Dangond/Colprensa

“Ustedes creen que las personas ya no oyen ni sienten porque partieron de este mundo y al contrario, yo quiero decirte mi negro que este viaje fue el más largo en mi vida aquí a Valledupar, me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte y darte las gracias por las 12 canciones que me diste, me las diste con el alma y convencido de que siempre las iba a convertir en un éxito. Nos reímos, discutimos, nos reconciliamos y la última vez que parrandeamos fue en mi casa, de esas loqueras que me entran a mí, me perdí de mi casa y llegué aquí a Valledupar y él llegó, cantamos y cantamos”, expresó Dangond durante la ceremonia.

Asimismo, durante su sepelio su amiga y colega Ana del Castillo no pudo contener las lagrimas y expresó: “Quisiera que fuera una pesadilla nada más. Él hizo todo por mí, mi carrera, amo a Omar Geles. Nunca morí con Omar Geles, él hizo lo mejor que pudo hacer por mi carrera musical. El primer sencillo de grabación que grabé fue por él, y es mío. Le agradezco tantas cosas. Omar, te agradezco tantas cosas, no puedo creer que te esté pasando esto a ti”.

Entre lágrimas Ana del Castillo se retiró del homenaje a Ómar Geles donde se quedó sin voz - crédito Richard Dangond/Colprensa

“Perdónenme por verme así. Amen mucho a las personas que tienen a su alrededor, no peleen. Uno no sabe cuándo se va a ir, cuándo será el último beso y abrazo”, añadió la artista.

La última presentación de Geles tuvo lugar el sábado 18 de mayo, en un concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín de Bogotá. En esa ocasión, intercambiaron palabras de admiración y respeto, marcando una noche memorable para los fanáticos del vallenato que ahora la recuerdan con profunda nostalgia.

Silvestre Dangond y Omar Geles se dedicaron algunas palabras durante el concierto - crédito @Raspao__/X

El impacto de Omar Geles en la música vallenata es innegable. Su fallecimiento deja un profundo vacío en la industria musical. “Es con profunda tristeza que la Clínica Erasmo LTDA informa del fallecimiento del señor Ómar Antonio Geles Suárez, un cantautor vallenato muy reconocido y querido por todos nosotros, quien llegó a nuestras instalaciones sin signos vitales el día de hoy 21 de mayo, después de sufrir un síncope mientras jugaba tenis”, señaló un representante de la clínica Erasmo de Valledupar.