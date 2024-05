Él es Percy Coromoto, el narcotraficante colombiano que “tumbó” a la fiscal general de Perú

Percy Coromoto Matos, encarcelado en Ancón II, acusa a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y a su hermana, la jueza Enma Benavides, de corrupción - crédito montaje Infobae

La fiscal general Patricia Benavides fue destituida de su cargo tras un escándalo de corrupción que involucra a su hermana Enma Benavides y al narcotraficante colombiano, Percy Coromoto.

La decisión de remover a Patricia Benavides llega después de que permaneciera suspendida desde diciembre, cuando se destaparon las primeras revelaciones del caso.

El narcotraficante colombiano Percy Coromoto denunció que la jueza Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides, le pidió 150.000 dólares a través de un abogado para obtener beneficios legales. Coromoto también afirmó que Patricia Benavides diseñó estrategias para proteger a su hermana durante la investigación.

Según las declaraciones del narcotraficante a Cuarto Poder, Patricia Benavides supo en todo momento de los manejos corruptos de su hermana: “Voy a decir un poco de lo que no he dicho. En muchas ocasiones he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que está contra la corrupción. Y ella sabe de lo que estoy hablando, lo sabe muy bien”.

El narcotraficante aseguró que la extitular del Ministerio Público manipuló la institución según sus intereses. Coromoto contó que la jueza le pedía 150,.000 dólares para ir a comparecencia y que Patricia Benavides reemplazó a la entonces fiscal encargada de la investigación, Bersabeth Revilla, por Terán, el coordinador de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, quien supuestamente tenía vínculos cercanos con Benavides.

Coromoto decidió delatarla cuando la oferta para rebajar su condena se limitó a solo dos años, a pesar de que él intentó pagar la suma solicitada. Además, él siempre grabó las conversaciones con el abogado intermediario de la jueza, y posteriormente, acudió a las autoridades para entregar las pruebas. “Para irnos a comparecencia, me pedía 150 mil dólares. Cuando llega la señora Patricia Benavides, cambia a la fiscal Revilla por el señor Terán”, mencionó Coromoto en la entrevista.

Coromoto describió para Cuarto Poder cómo la fiscal destituida organizó liberaciones de otros presos como parte del esquema: “Primero salió de prisión un chico peruano. Cuando se va el siguiente, ya está más que comprobado que sí tiene contacto. Luego se va el tercero y dije: yo voy a tener que pagar también”. El colombiano condenado a 18 años reveló cómo el abogado hacía de intermediario con la jueza hermana de la fiscal general.

Quién es Percy Coromoto

En 2012 se desencadenó un caso impactante en el ámbito del narcotráfico cuando Percy Coromoto Matos Sandoval fue arrestado y posteriormente condenado a 18 años de prisión. Matos Sandoval fue encontrado culpable de intentar extraer una tonelada de cocaína del país, un caso que generó gran atención mediática y judicial.

Las autoridades peruanas detuvieron a Matos Sandoval durante un operativo en el que se incautó una gran cantidad de droga. Este arresto formó parte de una serie de medidas adoptadas por el gobierno peruano para combatir el narcotráfico en la región. Según informaron medios locales, Matos Sandoval estaba implicado en una red de tráfico internacional de estupefacientes.

El Tribunal Superior que llevó el caso determinó que existían pruebas contundentes que vinculaban a Matos Sandoval con la operación para sacar cocaína del territorio peruano. “Estamos comprometidos en erradicar el tráfico de drogas en nuestro país,” mencionó un portavoz del tribunal durante el juicio. “No toleraremos ninguna actividad que intente socavar la seguridad y la salud de nuestra sociedad,” agregó.

Durante el juicio, se revelaron detalles de cómo Matos Sandoval y su grupo intentaron exportar la droga utilizando rutas clandestinas y métodos sofisticados de camuflaje. Las fuerzas de seguridad peruanas, a través de un minucioso trabajo de inteligencia, lograron interceptar y desmantelar la operación antes de que la cocaína pudiera salir del país.