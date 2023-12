A pesar de las críticas, Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking junto con Lionel Messi

Luis Díaz ha anotado con el Liverpool cinco goles y una asistencia en la presente temporada - crédito Craig Brough/Reuters

El jugador de la selección Colombia fue incluido en el ranking realizado por la revista británica Four Four Two, que anualmente publica una lista con los futbolistas más sobresalientes del año, que para la edición de 2023, está el nombre de Luis Díaz.

Para esta elección, el medio mencionado tuvo en cuenta las estadísticas de acuerdo con el rendimiento y participación de cada jugador en lo que va del año. En el caso del ex Junior de Barranquilla, este ocupó la casilla 53 del escalafón, por encima de otras figuras como Kingsley Coman (Bayern Múnich), Rodrygo (Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United) entre otros.

No obstante, dicho listado generó todo tipo de polémica, ya que Lionel Messi aparece en el top 5, mientras que sobresale la ausencia de Cristiano Ronaldo del Al Nassr de Arabia Saudita, como también la de Neymar (Al-Hilal FC).

En la presente temporada con el Liverpool, Luis Díaz ha disputado por todas las competiciones un total de 21 partidos, con saldo de cinco anotaciones y una asistencia en 1.290 minutos en cancha. No obstante, el rendimiento del nacido en Barracas (La Guajira) está siendo cuestionado por la prensa inglesa, por su poca influencia en su equipo.

