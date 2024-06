Pedirían a la Unión Europea el retiro del ELN del listado de grupos terroristas

Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en una imagen de archivo POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL BRASIL DE FATO / FLICKR

Una petición formal sería presentada ante la Unión Europea para la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, también conocida como ELN, sea retirada del listado de grupos terroristas, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana Caracol Radio.

Según ese medio de comunicación, fue el embajador de Colombia ante España, Eduardo Ávila, quien reveló que ese país presentará una propuesta ante la Unión Europea para que el ELN sea retirado de la lista de organizaciones terroristas.

IMAGEN DE REFERENCIA: Bandera de la guerrilla del ELN . Foto: Colprensa

No es la primera vez en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro muestra su interés en dicha propuesta.

El 4 de mayo de 2023, el presidente Gustavo Petro, durante su visita oficial a España, propuso que la Unión Europea considerara retirar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su lista de grupos terroristas.

Petro indicó en ese momento que, si se observara avances en la tregua y el cese al fuego, España y Europa podrían reevaluar el estatus del ELN para darle un enfoque político diferente.

“El Gobierno español, que liderará con Europa, estudiará la posibilidad, de acuerdo al avance de este ciclo, sobre todo en términos de tregua y cese el fuego, que los ayude a salir de la lista de terroristas y adquirir otro estatus político”, dijo Petro.

En ese momento, Petro señaló como “objetivo específico” lograr la paz entre el ELN y el Estado colombiano, así como con otros grupos delincuenciales.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente colombiano, Gustavo Petro (derecha), junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una ceremonia de bienvenida celebrada en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en Bogotá, Colombia, Crédito: REUTERS/Luisa González

Según el presidente colombiano, la solicitud a Pedro Sánchez, revelada el jueves 4 de mayo, cuenta con el respaldo del Gobierno de Cuba, que “ha decidido dar esa autorización”.

En una declaración conjunta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó que comenzarían a evaluar la propuesta como una muestra de apoyo a los esfuerzos de paz en Colombia.

No obstante, Sánchez señaló que es “prematuro” anticipar resultados concretos de estas gestiones, aunque reiteró el compromiso de España con la paz en Colombia.

Además, Sánchez anunció que España contribuiría con un millón de euros en 2023 para apoyar el proceso de paz liderado por Petro.

“España es país acompañante en el proceso de diálogo con el Eln y España seguirá apoyando y fortaleciendo las necesidades de este proceso de paz aportando un millón de euros en el 2023″, afirmó.

“Paz total se está virando a la total incertidumbre”: ELN

A pesar de que la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN es la que más avance presenta en medio de la política de paz total, para la delegación insurgente las conversaciones se encuentran congeladas desde hace varios meses por asuntos a los que no se les ha dado solución en la negociación.

Antonio García, comandante de la guerrilla, reiteró en una columna que desde la organización consideran que el proceso de paz que adelantan con el Gobierno “se encuentran en un estado de crisis” que lo han calificado como un congelamiento entre ambas partes.

De acuerdo con el líder del ELN, la razón del enfriamiento de los diálogos se debe a que no han sostenido reuniones con la contraparte. La última habría sido a finales de mayo, cuando estuvieron reunidos en Caracas y se firmó el acuerdo de Participación de la Sociedad, que es el primer punto de la agenda de paz.

“No porque los problemas surgieran en la última reunión, no, ellos ya venían desde hace mucho tiempo, se advirtió de manera recurrente que no era correcto seguir conversando si el gobierno no cumplía con lo acordado y firmado en documentos en presencia de Garantes y Acompañantes Permanentes”, señaló García.

Desde el llamado Comando Central del ELN sostienen que varios temas espinosos de la conversación no han sido abordados, como, por ejemplo, los diálogos regionales con el frente Comuneros del Sur, al que califican como una estrategia de inteligencia militar.

“La inteligencia militar le ha vendido al actual gobierno que el ELN está a punto de un colapso, ha sido su peor error, pues en vez de centrarse en un proceso de paz serio ha preferido seguir las directrices de los planes contrainsurgentes. De la paz total se está virando a la «total incertidumbre»”, señaló García.