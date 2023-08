Fallas en semáforos, suspensión del servicio de TransmiCable y personas atrapadas en ascensores: reporte del temblor en Bogotá

Vista de un sismógrafo, en una fotografía de archivo. EFE/Alanah M. Torralba

Un fuerte temblor se produjo en Colombia hacía el mediodía de este jueves 17 de agosto. Algunas de las ciudades en las que se sintió más el sismo fueron Bogotá, el municipio de Calvario y Villavicencio, donde se reportó el epicentro por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual tuvo una magnitud de 6.1.

En la capital no se han reportado hasta el momento personas heridas. Por su parte, la alcaldesa Claudia López trinó lo siguiente: “Al momento solo tenemos 3 reportes de especial atención: 1. En la carrera 30 con 45, 2. En la cra 7ma con 12 donde rescatamos a 7 personas de ascensores, y 3. En Usme. En principio no son de mayor gravedad. También hay algunas fallas semafóricas. @BomberosBogotá. Een atención en los puntos. Prudencia y serenidad. Solo hay reportes de alteración nerviosa. Calma. No ha pasado nada de mayor gravedad”.

Se conoció de manera extraoficial que en la avenida Boyacá en la altura de la avenida Villas se presentó el colapso de tres pisos de una estructura en construcción, que por ahora no deja a ninguna persona herida.