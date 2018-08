Salinas afirmó que también harán foco en la cuestión económica. "Hoy la inversión en riego versus la construcción de una planta de silos es prácticamente la misma. No entendemos por qué el productor sigue buscando esa alternativa que no le va a hacer ganar un centavo en el futuro. En lugar de eso, debería pensar en gastar lo mismo en una herramienta que no sólo le va a mejorar la producción, sino que le va a permitir incrementar los rindes en situaciones como las del ciclo pasado, donde la sequía hizo que fuera lo mismo producir que no hacerlo. Entendemos que el 80% de la Argentina está en una situación sub-húmeda o sub-árida y el riego para nuestro clima y suelo potenciaría ser el granero del Mundo", afirmó.