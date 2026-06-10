Temblor hoy en México: últimos reportes del Sismológico Nacional este 19 de septiembre EN VIVO

Rodrigo Gómez , un joven de 24 años que este domingo había salido a bailar con un amigo en General Belgrano , localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Dolores, provincia de Buenos Aires, pelea por su vida luego de haber recibido una salvaje agresión a la salida del boliche. El hecho ocurrió casi en simultáneo al trágico piedrazo que recibió Tomás Ezequiel Rojas , un joven de 22 años que murió tras recibir una pedrada en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos en Ezeiza.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los horarios de los tres amistosos de la selección argentina en la fecha FIFA de septiembre-octubre. El partido de despedida de Lionel Messi será el martes 6 de octubre, a las 20:00 , en el Estadio Monumental .

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este sábado 19 de septiembre en el sur de México, con epicentro localizado a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Según los datos preliminares reportados, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:18:21 horas (tiempo del centro de México), con coordenadas geográficas de latitud 13.89 y longitud -93.21, y una profundidad focal de 12 kilómetros, catalogada como de tipo somero o superficial.

“- Tenemos un taller de pintura en el cual cuando Matías terminó de estudiar en la secundaria se quedó a trabajar con nosotros: era el pintor del taller. Jugaba al futbol -”.

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este sábado 19 de septiembre en el sur de México, con epicentro localizado a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Según los datos preliminares reportados, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:18:21 horas (tiempo del centro de México), con coordenadas geográficas de latitud 13.89 y longitud -93.21, y una profundidad focal de 12 kilómetros, catalogada como de tipo somero o superficial.

“- | Tenemos un taller de pintura en el cual cuando Matías terminó de estudiar en la secundaria se quedó a trabajar con nosotros: era el pintor del taller. Jugaba al futbol | -”.

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 , cinco helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobrevuelan las 16 alcaldías de Ciudad de México para informar sobre hechos relevantes y acompañar la participación de la ciudadanía durante el ejercicio.

18:41 hs

El Metro de la Ciudad de México inició su participación en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en sus 12 Líneas. Tras la activación de la alerta sísmica, los trenes que se encuentran en estación detienen su marcha, mientras que los que circulan entre estaciones avanzan hasta la siguiente parada.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el Centro de Mando, personal del STC supervisa el desarrollo del ejercicio y la aplicación de los protocolos de seguridad. A las personas usuarias que se encuentran dentro de los vagones se les pide permanecer en su lugar; quienes estén en los andenes deben replegarse hacia la pared, sin rebasar la línea amarilla, y atender las indicaciones del personal.

Personal de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026