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Temblor hoy en México: últimos reportes del Sismológico Nacional este 19 de septiembre EN VIVO

Se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, mientras el Servicio Sismológico Nacional mantiene el monitoreo de los temblores registrados durante la jornada

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Este sábado 19 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado por primera vez en sábado. Mientras tanto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto el Segundo Simulacro Nacional, así como cualquier movimiento telúrico registrado, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

“- Tenemos un taller de pintura en el cual cuando Matías terminó de estudiar en la secundaria se quedó a trabajar con nosotros: era el pintor del taller. Jugaba al futbol -”.
18:24 hsHoy

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

La AFA hizo oficial el cronograma para el combinado de Lionel Scaloni y del adios del astro rosarino en el Monumental

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina el martes 6 de octubre a las 20 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Lionel Messi se despedirá de la selección argentina el martes 6 de octubre a las 20 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los horarios de los tres amistosos de la selección argentina en la fecha FIFA de septiembre-octubre. El partido de despedida de Lionel Messi será el martes 6 de octubre, a las 20:00, en el Estadio Monumental.

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Conmoción en General Belgrano: se peleó a la salida del boliche, le pegaron en el rostro y ahora lucha por su vida

El hecho ocurrió este domingo a la salida del local bailable “Mi Tía Sofía”. La víctima, identificada como Rodrigo Gómez (24), cayó desplomada y golpeó su cabeza contra la vereda. Imágenes sensibles

Horror en General Belgrano: lo golpearon a la salida del boliche y pelea por su vida

Rodrigo Gómez, un joven de 24 años que este domingo había salido a bailar con un amigo en General Belgrano, localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Dolores, provincia de Buenos Aires, pelea por su vida luego de haber recibido una salvaje agresión a la salida del boliche. El hecho ocurrió casi en simultáneo al trágico piedrazo que recibió Tomás Ezequiel Rojas, un joven de 22 años que murió tras recibir una pedrada en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos en Ezeiza.

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21:49 hs19/09/2026

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este sábado 19 de septiembre en el sur de México, con epicentro localizado a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Según los datos preliminares reportados, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:18:21 horas (tiempo del centro de México), con coordenadas geográficas de latitud 13.89 y longitud -93.21, y una profundidad focal de 12 kilómetros, catalogada como de tipo somero o superficial.

“- Tenemos un taller de pintura en el cual cuando Matías terminó de estudiar en la secundaria se quedó a trabajar con nosotros: era el pintor del taller. Jugaba al futbol -”.

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este sábado 19 de septiembre en el sur de México, con epicentro localizado a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Según los datos preliminares reportados, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:18:21 horas (tiempo del centro de México), con coordenadas geográficas de latitud 13.89 y longitud -93.21, y una profundidad focal de 12 kilómetros, catalogada como de tipo somero o superficial.

18:56 hs19/09/2026

La jefa de gobierno, Clara Brugada, da por terminado el Segundo Simulacro Nacional en la Ciudad de México.

“- | Tenemos un taller de pintura en el cual cuando Matías terminó de estudiar en la secundaria se quedó a trabajar con nosotros: era el pintor del taller. Jugaba al futbol | -”.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, da por terminado el Segundo Simulacro Nacional en la Ciudad de México.

18:51 hs19/09/2026

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, cinco helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobrevuelan las 16 alcaldías de Ciudad de México para informar sobre hechos relevantes y acompañar la participación de la ciudadanía durante el ejercicio.

Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México participaron durante el Simulacro Nacional
18:48 hs19/09/2026

Durante las actividades del Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado hoy 19 de septiembre, se consideran los siguientes escenarios hipotéticos:

Zona Centro: Magnitud: 7.7 Epicentro: a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla.

Zona Noroeste: Magnitud: 7.1 Epicentro: a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.

Zona Noreste: Magnitud: 5.2 Epicentro: a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: Magnitud: 7.0 Epicentro: a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche e Isla Contoy.

Golfo de Tehuantepec: Magnitud: 7.6 Epicentro: a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

18:41 hs19/09/2026

El Metro de la Ciudad de México inició su participación en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en sus 12 Líneas. Tras la activación de la alerta sísmica, los trenes que se encuentran en estación detienen su marcha, mientras que los que circulan entre estaciones avanzan hasta la siguiente parada.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el Centro de Mando, personal del STC supervisa el desarrollo del ejercicio y la aplicación de los protocolos de seguridad. A las personas usuarias que se encuentran dentro de los vagones se les pide permanecer en su lugar; quienes estén en los andenes deben replegarse hacia la pared, sin rebasar la línea amarilla, y atender las indicaciones del personal.

Personal de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el Centro de Mando, personal del STC supervisa el desarrollo del ejercicio y la aplicación de los protocolos de seguridad. A las personas usuarias que se encuentran dentro de los vagones se les pide permanecer en su lugar; quienes estén en los andenes deben replegarse hacia la pared, sin rebasar la línea amarilla, y atender las indicaciones del personal.

18:32 hs19/09/2026

Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

La presidenta agradeció a quienes participaron en el simulacro “con responsabilidad”

Sheinbaum realizó el simulacro en Chihuahua. | Presidencia
Sheinbaum realizó el simulacro en Chihuahua. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizó hoy como parte de la conmemoración de los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

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18:19 hs19/09/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX (Nallely Sánchez / Infobae México)
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX (Nallely Sánchez / Infobae México)
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX (Nallely Sánchez / Infobae México)
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX
Así se vivió el Simulacro Nacional en la CDMX (Nallely Sánchez / Infobae México)
18:13 hs19/09/2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se trasladó al C5 para reunirse con el Comité Nacional de Emergencias y conocer los detalles sobre el Simulacro Nacional.

Clara Brugada sale a reunirse con el C5 tras el Simulacro Nacional
18:10 hs19/09/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026 (Jesús Avilés / Infobae México)
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026 (Jesús Avilés / Infobae México)
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026
Así se vivió el Simulacro Nacional en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2026 (Jesús Avilés / Infobae México)

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