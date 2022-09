La misión Artemis I se enfrenta a un retraso de varias semanas tras la anulación de su lanzamiento

El cohete lunar de próxima generación de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de la tripulación Orion colocada en la parte superior (Reuters)

Es posible que pasen varias semanas antes de que la NASA pueda intentar lanzar su enorme cohete lunar Space Launch System después de que fuera incapaz de solucionar lo que los funcionarios de la agencia describieron como una gran fuga de hidrógeno incontrolable que les obligó a cancelar un segundo vuelo el sábado.

Los funcionarios de la agencia dijeron que creen que es probable que tengan que devolver el cohete a su edificio de ensamblaje para hacer reparaciones después de dos intentos fallidos de lanzarlo en un vuelo de prueba inaugural que llevaría la nave espacial Orion sin tripulación a la Luna.

La decisión sigue a otro día de decepción para la agencia espacial, que esperaba poder lanzar por fin el cohete tras años de retrasos y contratiempos y marcar un hito importante para el regreso de los astronautas a la superficie de la Luna.

En lugar de ello, el próximo intento de lanzamiento podría producirse bien entrado octubre, mientras la NASA se esfuerza por entender la complicada e inconstante bestia que es el cohete y su inestable propulsor.

Aunque los funcionarios de la NASA afirman que las averías son una parte normal de los vuelos espaciales, especialmente cuando se trata de un cohete nuevo, la incapacidad de la NASA para lanzar su cohete insignia seguramente renovará las críticas de algunos, que la consideran un símbolo de la mala gestión del gobierno, influenciada por caprichos políticos y dependiente de una tecnología anticuada.

La cuenta regresiva continuaba mientras los técnicos trabajaban para intentar solucionar la fuga de combustible (Reuters)

El cohete lleva miles de millones de dólares de presupuesto y años de retraso, y según algunas estimaciones, cada lanzamiento costará entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Al crear el cohete, el Congreso dictó que reciclara los motores y la tecnología del programa del transbordador espacial, que voló por primera vez en 1981 y fue desarrollado en la década de 1970.

A diferencia de los cohetes utilizados por SpaceX para lanzar astronautas a la Estación Espacial Internacional, que vuelven a la Tierra para ser utilizados de nuevo, el Sistema de Lanzamiento Espacial no es reutilizable.

Los funcionarios esperaban que llevar el cohete a la plataforma para su primer lanzamiento fuera una declaración de que la NASA había revivido sus ambiciones en el espacio profundo. Pero en lugar de celebrar un vuelo triunfal que lo pusiera en camino hacia la Luna, los funcionarios de la NASA pasaron la mayor parte de la mañana del sábado tratando de arreglar una fuga del volátil hidrógeno líquido utilizado como combustible del cohete.

El hidrógeno, el elemento más ligero, se mantiene en forma líquida a menos 217°C, y la NASA ha tenido dificultades para cargarlo en los tanques del cohete sin que tenga fugas.

La NASA se encontró con un problema similar durante un intento de lanzamiento el lunes, pero pudo superarlo finalmente. El sábado, sin embargo, los ingenieros empezaron a cargar el hidrógeno, pero se detuvieron a las 7:15 a.m. Luego empezaron de nuevo, pero tuvieron que parar a las 9 a.m. cuando empezó a gotear de nuevo. Intentaron calentar la línea y luego utilizar helio para presurizarla, pero ninguna de las dos cosas funcionó.

Tampoco funcionó un segundo intento de calentar la línea.

A las 11:17 de la mañana, tres horas antes de que se abriera la ventana de lanzamiento, la NASA ordenó una parada. La fuga en era mayor que la que encontraron el lunes, dijo Mike Sarafin, el director del programa Artemis. “La fuga del lunes era una fuga manejable”, dijo. “Esta no era una fuga manejable”. Dijo que uno de los conductos de hidrógeno se sobrepresurizó inadvertidamente, pero no estaba claro qué causó la fuga ni por qué se produjo exactamente la sobrepresurización.

(Reuters)

Los funcionarios dijeron que están considerando si pueden reparar la fuga en la plataforma de lanzamiento y luego probarla allí haciendo fluir el hidrógeno líquido a través de ella - una prueba que no podrían hacer si el cohete se lleva de vuelta al edificio de montaje. Si la reparación no puede hacerse en la plataforma, tendrían que volver a llevarlo al edificio de ensamblaje y hacer las reparaciones allí, pero no podrían estar seguros de que el problema se ha solucionado hasta otro intento de laucnh.

En cualquier caso, los ingenieros tendrán que restablecer el sistema de terminación de vuelo de emergencia del cohete, que lo destruye en caso de que se desvíe de su curso durante el lanzamiento. Este trabajo sólo puede realizarse en el edificio de montaje.

Ya sea por razones técnicas o por el mal tiempo, los retrasos no son nada nuevo en el programa espacial. Las autoridades señalaron el sábado que de los 135 lanzamientos de transbordadores espaciales, 121 fueron suspendidos al menos una vez. En 20 casos, las naves espaciales fueron devueltas al edificio de montaje.

El sábado, el administrador de la NASA, Bill Nelson, elogió al equipo de lanzamiento del SLS, diciendo que la agencia será prudente y no apresurará el lanzamiento hasta que tenga todos los sistemas funcionando.

“No vamos hasta entonces y especialmente ahora en un vuelo de prueba”, dijo Nelson. La NASA “se asegurará de que está bien antes de poner a cuatro humanos encima”. Los retrasos, dijo, son “parte del negocio espacial”. Señaló que los fregados son mucho menos costosos que un fracaso.

Como miembro del Congreso, Nelson voló en el transbordador espacial en 1986, pero tuvo que soportar repetidos retrasos. “Nos desviamos cuatro veces”, dijo. “Nos retrasamos más de un mes. . . Esto forma parte de nuestro programa espacial: estar preparados para los fregados”.

Cuando era astronauta y se preparaba para volar en el transbordador espacial, Pam Melroy, que ahora es administradora adjunta de la NASA, solía decir a sus amigos y familiares que planearan una semana de vacaciones en la Costa Espacial de Florida “y quizá vieran un lanzamiento”.

La misión Artemis I, como se denomina, no lleva astronautas a bordo y es una prueba para garantizar que el cohete y la nave espacial son seguros para que viajen los humanos. Si la NASA es capaz de completar Artemis I, el siguiente vuelo pondrá a cuatro astronautas a bordo para un vuelo alrededor de la Luna, quizás en 2024. Un aterrizaje humano en la superficie lunar podría llegar en 2025 o 2026.

Pero, como demuestra el revés del sábado, la NASA todavía tiene que superar muchos retos técnicos. La NASA está siendo especialmente cautelosa con su cohete SLS. Su desarrollo ha costado unos 23.000 millones de dólares, y la agencia espacial espera que sirva como columna vertebral de su programa Artemis, diseñado para devolver astronautas a la Luna.

Sarafin, el director de la misión Artemis, dijo a los periodistas esta semana que hay cerca de 500 criterios de lanzamiento que tienen que ser cumplidos y que cualquier número de cosas podría obligar a la agencia espacial a fregar e intentar otro día.

“No hay garantía de que vayamos a despegar”, dijo. “Pero nos presentaremos, lo intentaremos y daremos lo mejor de nosotros”.

La parada del sábado siguió a la del lunes, cuando los ingenieros dijeron que no pudieron conseguir que uno de los cuatro motores montados en la etapa de refuerzo alcanzara la temperatura correcta necesaria para el lanzamiento. Después de pararse e investigar el problema, determinaron que la culpa era de un sensor defectuoso, y pasaron a intentarlo de nuevo el sábado.

El año pasado, la NASA pudo cargar con éxito el cohete con más de 730.000 galones de hidrógeno líquido y oxígeno líquido y probar el disparo de los motores RS-25 durante sus ocho minutos de duración. Pero desde entonces no ha podido repetir ese éxito.

A principios de este año, en una serie de pruebas de abastecimiento de combustible, se encontró con todo tipo de problemas que impidieron a la agencia espacial realizar una cuenta atrás simulada completa.

A pesar de esos problemas, los funcionarios de la NASA dijeron que se sentían lo suficientemente seguros como para proceder a un intento de lanzamiento. Los intentos han servido esencialmente como pruebas adicionales de abastecimiento de combustible.

Victor Glover, un astronauta de la NASA que podría formar parte de una de las tripulaciones elegidas para una misión lunar de Artemis, dijo que los controladores de vuelo deberían ser elogiados por su decisión de cancelar el lanzamiento, especialmente por la gran atención pública que recibió.

“Es difícil tomar una decisión como ésta”, dijo. “Podemos estar enfadados por la fuga de hidrógeno, pero la cancelación es absolutamente la decisión correcta, y ayuda a crear confianza”.

© The Washington Post 2022