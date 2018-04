Durante la década del 80 y 90 vivimos la invasión más salvaje de la cultura pop en el mundo. TV, cine y videojuegos se alojaban en nuestros cerebros como si pasaran por un cable plug-in y salían por el plug-out de nuestra imaginación en las aventuras que vivíamos junto a nuestros juguetes. Hoy esos aventureros ya andan por los 30 pero el consumo cultural les quedó grabado para siempre y no se van a poder despegar de los Masters of the Universe de He-Man, los GI Joes, Star Wars y Batman, entre otros elementos de la cultura de nuestra infancia. Muchos de estos treintañeros se convirtieron en coleccionistas para reconstruir la historia personal de los juguetes que perdieron, rompieron o nunca pudieron tener. Otros se convirtieron en toy makers (creadores de juguetes) porque necesitaban seguir expulsando su imaginación a través de los juguetes y creando los que nunca existieron pero les hubiese encantado tener.