La embajada opositora de Venezuela en EEUU anunció el cese de sus funciones tras la disolución del gobierno interino de Guaidó (REUTERS)

La representación diplomática de la oposición venezolana en Washington anunció este viernes el cese de sus funciones a tan sólo días de que el comité de la Asamblea Nacional conformada en 2015 dispusiera poner fin al gobierno interino de Juan Guaidó.

“La embajada de Venezuela en los Estados Unidos y todos sus funcionarios cesaron oficialmente funciones el día 5 de enero de 2023″, se lee en un comunicado difundido por la legación opositora y firmado por Carlos Vecchio.

Estados Unidos fue uno de los países que se pronunció ante las elecciones del 2018 en el país caribeño, las cuales calificó de fraudulentas y apuntó contra Nicolás Maduro. La Casa Blanca no reconoció al dictador, que se afianzó por otro mandato en la presidencia, y, en cambio, apoyó al líder de la oposición Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado en el 2019.

EEUU condenó las elecciones fraudulentas del 2018 en las que Maduro se afianzó para un segundo mandato presidencial (REUTERS)

La gestión de Guaidó llegó a obtener el reconocimiento y apoyo de medio centenar de Gobiernos de todo el mundo -entre ellos, del presidente republicano Donald Trump- pero, con el tiempo, el respaldo internacional fue cayendo.

Es en ese contexto en el que la semana pasada, los miembros de “la Asamblea Nacional Electa en 2015″ definieron por medio de una votación poner fin a este gobierno interino. De esta manera, la figura de Guaidó dejó de ser válida este jueves 5 de enero.

Siguiendo esta disposición, la embajada opositora en suelo estadounidense agregó en el comunicado que el “cese de funciones fue decidido por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, que aprobó una Reforma de Ley de Estatuto que rige la transición y, de forma inconstitucional, eliminó la presidencia encargada liderada por el presidente Juan Guaidó, el gobierno interino y el servicio exterior”.

A continuación, la Embajada mencionó que “lamenta profundamente la afectación que esta decisión pueda causar” a los venezolanos.

Con el fin del gobierno interino de Guaidó, se aplicó la Reforma de Ley de Estatuto, por la que la embajada cesó sus funciones (EFE)

Por otro lado, destacó la labor de la institución en estos años de trabajo y aseguró haber conseguido varios objetivos a raíz de ello. Primero, mencionó haber dado visibilidad a la causa de Venezuela en los Estados Unidos, así como aumentar la presión internacional para poder poner fin a la dictadura de Maduro. También señaló haber contribuido a la “recuperación y protección de activos venezolanos” y a la articulación de la diáspora y la protección de los venezolanos en el país.

Luego de conocerse la disolución del Gobierno interino, Vecchio se pronunció en contra de la medida, la cual calificó de “error histórico inconstitucional”. “Es un error político porque Maduro es el único que se beneficia”, apuntó.

Por su parte, el propio Guaidó lamentó la resolución y la comparó con un “salto al vacío” de la tan fragmentada oposición venezolana.

Carlos Vecchio lamentó la decisión, la cual calificó de “error histórico inconstitucional” (EFE)

“Hoy el hecho político de eliminar una herramienta constitucional no nos pone en una mejor posición”, dijo entonces, y agregó: “Hoy una mayoría está tomando una decisión que no me pidan acompañar. (...) De ninguna manera le pediría a los venezolanos retroceder en las herramientas que hemos logrado”.

Sin embargo, a pesar de los éxitos de su gestión, los opositores a su continuidad resaltaron la falta de eficiencia para hacer frente y destituir a Maduro en todos estos años. “El interinato no cumplió sus objetivos”, fueron algunos de los argumentos más escuchados en la votación del 31 de diciembre, que contó con el apoyo de 72 de los 112 diputados.

Estados Unidos también se pronunció ante la noticia y dejó en claro que este giro de la oposición en Caracas no ha modificado su postura, por lo que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo.

EEUU sostuvo que su postura respecto a Maduro no ha cambiado

“Nuestro enfoque respecto a Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es el líder legítimo de Venezuela”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a pesar de las negociaciones que los gobiernos mantuvieron en el último tiempo que incluyeron un canje de prisioneros y la reactivación de las actividades de una importante petrolera estadounidense en el país.

