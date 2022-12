Con bajo apresto operacional y pensiones que no superan los 60 dólares, la Aviación Militar cumple hoy 102 años de creada y la Fundación 10D celebrará su día

La estrategia de guerra convencional de Washington puede no tener éxito si no considera nuevas tácticas de la guerra irregular

El Departamento de Defensa se está preparando para una guerra con China que se parece a la Segunda Guerra Mundial pero con mejor tecnología, el problema es que tal inversión no será relevante ante un escenario improbable ya que Xi Jinping no invadirá Taiwán, al menos no lo hará al estilo Putin en Ucrania