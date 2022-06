El ELN y la Fuerza Armada van por la guerrilla venezolana FBL/FPLN, que quedó en medio de la disputa de poder entre Maduro y Diosdado Cabello

Militares venezolanos en Apure después que el ELN enfrentó a las disidencias de las FARC

Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación/ Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN) es la guerrilla venezolana que nació a principios de los años 90 y tomó auge con la llegada de Hugo Chávez al poder. Su comandante principal, alias El Flaco, demostró habilidad y se codeó con jerarcas de la revolución. Los boliches, como los llaman en sus áreas de influencia, aplicaron el secuestro y la extorsión, gracias al uso de las armas. Se enfrentaron desde hace 20 años con el ELN en disputa por el territorio. Constituyeron, como brazo civil, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ). Ahora las FBL/FPLN están siendo atacadas por la misma revolución que juraron defender y resultan un objetivo en la guerra interna entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

Cuando el año pasado, entre marzo y abril, ocurrió el enfrentamiento entre el Ejército venezolano y las disidencias de las FARC, la posición de las FBL/FPLN, de alcaldes y diputados de esa organización, a través de la CRBZ, fue mediar, tratando de minimizar el problema ante la opinión pública y encubriendo el desplazamiento de la población y el hecho que los campamentos de las disidencias de las FARC, al mando de alias Arturo y secundado por alias Ferley, estaban en territorio venezolano desde hace años.

El saldo de ese enfrentamiento fue de 16 militares venezolanos muertos, un número no determinado de mutilados, heridos y desaparecidos; también 16 militares secuestrados, liberados días después. Aun así, la Fuerza Armada, el ejecutivo nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) no dieron una sola explicación convincente ante el país. El Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, se limitó a prometer que eso no se quedaría así.

El 30 de diciembre de 2021 arrancó una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Se desconoce si fue casual o intencional que dos días después del asesinato de José Noel Ortega Fandiño alias El Cherry, se desencadenara la serie de sangrientos hechos, mientras que la estrategia del régimen venezolano fue ocultar la versión oficial y bloquear cualquier flujo de información.

La Fuerza Armada ha desplegado la limpieza de campamentos y laboratorios de droga que las disidencias de las FARC mantuvieron durante años en la frontera

Resultó inocultable que el ELN recibía apoyo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Y eso activó las alertas de las FBL/FPLN, que el 7 de enero 2022, a través de la CRBZ, publica un revelador comunicado, en el que afirma “ante los enfrentamientos que vienen ocurriendo entre grupos armados colombianos en la frontera de Colombia con Venezuela por el estado Apure, los cuales han causado al menos una veintena de fallecidos, denunciamos que se trata nuevamente de la estrategia del narcoestado colombiano de utilizar factores armados no estatales (guerrillas) para estimular conflictos en nuestra frontera”.

Aunque buscan responsabilizar al gobierno colombiano, el argumento de que es una estrategia del presidente Iván Duque resulta poco creíble, porque las FARC y el ELN tienen como objetivo principal la toma del poder, lo que implica la salida de quienes lo ocupan. Lo más importante es que la Corriente dejaba claro que no era la FANB la que se estaba enfrentando a la disidencias de las FARC, sino el ELN.

El diputado Orlando Zambrano “Lapo” y el alcalde José María Romero “Chema” hace cuatro meses salían públicamente, igual que representantes de las comunas, a rechazar la presencia del ELN en territorio venezolano.

No ha habido manifestación ante lo que ha ocurrido en las últimas semanas cuando la Fuerza Armada se une a la misma estrategia del ELN contra las FBL/FPLN y la Corriente Bolívar y Zamora.

El comandante de la ZODI Apure recorre La Victoria junto con el alcalde del municipio Páez, alias Chema

Atacados y perseguidos

Ariana Alcalá, de la comuna Simón Bolívar, resalta que “unos meses atrás nuestra ciudad comunal fue asediada por los grupos TANCOL y por ello hemos decidido formar la Brigada de Paz y Soberanía, con trabajo voluntario, con apoyo de las comunidades, llevando el mensaje casa a casa, hemos ido apoyando a las comunidades”, agregando que el territorio de la ciudad comunal es “100% chavista”.

Pero a medida que los días pasan la situación para las FBL/FPLN es cada vez más difícil. El ELN ha invadido parte de su territorio, los ha desplazado de sitios que controlaban como La Gabarra, mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les ha allanado fincas, casas y centros recreacionales pertenecientes a miembros, incluso comandantes, de esa organización.

Braulio Márquez, desde la comuna Víctor Díaz Ojeda, denunció, junto a un grupo de comuneros, que “dos compañeros de la brigada Hugo Chávez, que fueron a buscar, combustible para las motos, a La Gabarra, fueron retenidos por una alcabala, a 300 metros de La Gabarra, del grupo Tancol ELN”, asegurando que esas dos personas fueron interrogadas y amedrentadas. “A los 15 minutos fueron liberados”.

Márquez destaca que otros de sus compañeros, que retornaban minutos antes, del sector Caño Claro, también fueron retenidos en esa misma alcabala, pero a quien buscaban era a él. “Denuncio que me andan buscando a mí, Braulio Márquez. Denuncio, ante el país y ante la opinión pública que, si a mí me pasa algo, me desaparecen o cualquier tipo de cosa, ellos son los únicos responsables”, agregando que no se va a rendir ni a abandonar a sus compañero ni al territorio. “Aquí vamos a estar con las botas puestas, porque la patria y la comuna nos pertenece, somos venezolanos, somos patriotas y somos del Partido Socialista Unido de Venezuela”.

La CRZB reclamando el secuestro de varios de sus compañeros

En lo que llamaron Segunda Declaración de Guacas se dirigen “al pueblo venezolano y al gobierno nacional bolivariano y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, Una mujer, en el comunicado que lee, denuncia que el 14 de abril de 2022 “80 hombres armados y uniformados pertenecientes al grupo Tancol ELN (Ejército de Liberación Nacional) al mando de alias Esteban y alias Barba han ocupado militarmente las comunas Víctor Díaz Ojeda y Brisas de Caño Amarillo estableciendo alcabalas y toques de queda”.

Asegura que los elenos “han amenazado e intimidado” a los voceros de los consejos comunales, así como violado la libertad de culto de las iglesias evangélica de la zona. “Y sobre todo han llenado de zozobra y miedo un territorio de paz y tranquilidad”.

Insiste que le han reiterado al ELN que deben retirarse del territorio “y llevarse sus armas a Colombia que es donde está su guerra. Aquí en Venezuela ya hemos encontrado un camino de transformación y libertad que es la revolución bolivariana y este camino es pacífico, cívico militar y democrático”. La respuesta del ELN ha sido que “ellos vienen a quedarse”.

Las FBL y el ELN libran una guerra desde hace años que se recrudece desde enero de 2022

El número 2

Desde que el 23 de septiembre de 1992 las FBL se dieron a conocer al asumir la autoría del atentado contra Antonio Ríos, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), no cesaron en su acción insurgente. A pesar de todo se mantuvieron; con la llegada de Chávez al poder, las FBL tomaron fuerza, pero también lo hicieron los grupos guerrilleros colombianos, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FBL/FPLN convivían en armonía con las FARC y enfrentados al ELN. Abrieron importante espacio político y lograron apoyo fundamental del entonces gobernador del estado Apure, coronel Ramón Alonso Carrizalez Rengifo, de la entonces gobernadora y luego ministra de las Comunas Erika del Valle Farías Peña, del ministro Elías Jaua Milano, entre otros.

El revelador video que demuestra lo que ocurre con los grupos guerrilleros en territorio venezolano

Diosdado Cabello les da respaldo público, impulsa la imagen de la Corriente Bolívar y Zamora y por ello en el programa semanal que tiene en el canal del Estado, publica un video de promoción de la misma, y dice que “las comunas han encontrado problemas, pero se han ido sobreponiendo. Han encontrado problemas muchas veces en lo que uno llama el poder constituido, a nivel de alcaldías y gobernaciones, pero ahí vamos, ahí van. En el fondo todo es por el terror que le tienen al pueblo organizado. Hoy nos vamos a ir hasta el Apure, gente que escucha a Chávez, todos tienen como referencia el discurso del comandante Chávez”, dice.

La ciudad comunal socialista campesina Simón Bolívar, está ubicada en la parroquia Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, dice Amparo Leal. Cubre “115 mil 875 hectáreas, con 7 mil habitantes y 2 mil 700 familias”, expresa Isabelano Sánchez. “La ciudad comunal está conformada por 42 consejos comunales y ocho comunas”, agrega Ariana Alcalá. A la vez, Luis Jaimes destaca como logro “el desarrollo de vialidad, electrificación, financiados por la ciudad comunal. Nosotros por autogestión de la comuna y consejo comunal estamos en la construcción de escuelas”.

