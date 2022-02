La oposición venezolana expresó su solidaridad con Ucrania por la agresión de Rusia

Juan Guaidó (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

La oposición de Venezuela que lidera Juan Guaidó expresó este lunes su solidaridad al Gobierno y ciudadanos de Ucrania luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, y decretara el despliegue de militares a esos territorios.

“Rechazamos y desconocemos a estas supuestas ‘repúblicas’ controladas por Rusia y exigimos el respeto al derecho de cada pueblo de elegir su propio destino de forma autónoma”, indicó el bloque antichavista en un comunicado de prensa.

Asimismo, dijo que este es un hecho que debe ser “repudiado sin condiciones” por todos los que se asumen demócratas, “enfrentando en todas sus formas al autoritarismo global”.

“A pesar de los grandes esfuerzos emprendidos por las grandes naciones democráticas del mundo por evitar un lamentable escenario de confrontación en medio de los difíciles tiempos que transcurren para nuestro mundo, el Gobierno de Rusia ha apostado por la vía de la coacción y la violencia para atentar contra una nación soberana”, añadió.

La oposición indicó que es responsabilidad de los Gobiernos que integran “el mundo libre” responder y enfrentar con “determinación” esta y “toda amenaza a la soberanía y la libertad”.

Vladimir Putin reconoció este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, y decretó el despliegue de militares a esos territorios (Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Más temprano, Putin reconoció este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, y decretó el despliegue de militares a esos territorios, lo que ha desencadenado el rechazo internacional y el anuncio de sanciones.

“Considero necesario tomar una decisión que desde hace tiempo caía por su propio peso: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk”, dijo el mandatario ruso en una alocución televisada de casi una hora de duración.

Putin agregó que tomó la decisión después de recibir de los respectivos líderes prorrusos de ambos territorios una solicitud al respecto y una vez que la Duma (Cámara Baja del Parlamento de Rusia) le enviara el pasado 15 de febrero una resolución para instarle a dar ese paso.

“Hago hincapié una vez más en que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, parientes, entre los cuales no solo se encuentran colegas, amigos, ex compañeros, sino también parientes, personas conectadas con nosotros por lazos de sangre, familiares”, afirmó Putin.

En una ceremonia en el Kremlin, Putin firmó sendos decretos con el reconocimiento de las regiones prorrusas, que se enfrentan desde hace casi ocho años al Ejército ucraniano en una guerra que se ha cobrado la vida de unas 14.000 personas -según la ONU- y que se ha recrudecido en los últimos días.

(Con información de EFE)

