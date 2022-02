Mario Vargas Llosa aseguró que los venezolanos “no supieron votar” y por eso ganó Hugo Chávez

El escritor peruano Mario Vargas Llosa (EFE/Francisco Guasco)

El escritor y Premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa, afirmó este martes que durante las elecciones que llevaron al poder al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez “los venezolanos no supieron votar”, al tiempo que afirmó que “está claro que los comunistas no saben gobernar”.

Así se ha manifestado el literato durante su intervención en el acto de la Comisión de Iberoamérica del Foro L&A (Libertad y Alternativa) bajo el nombre ‘De la Leyenda Negra al Narco-Comunismo’, que se celebró en el Real Casino de Madrid y en el que también participaron el presidente y editor del Diario venezolano El Nacional, Miguel H.Otero, y el alcalde electo de Caracas, Antonio Ledezma.

En su discurso, el que es uno de los escritores más prolíficos de América Latina insistió con la idea de que los venezolanos “votaron mal eligiendo a Chávez” y agregó que “amargamente” millones de venezolanos “lo han ido reconocido en estos años en los que la próspera Venezuela de entonces se iba empobreciendo”.

Dos mujeres posan para una fotogarfía junto a un mural de Hugo Chávez hoy, en Sabaneta, en el estado Barinas (Venezuela) (EFE/ Rayner Peña)

En este sentido, el Premio Nobel de literatura explicó que el declive de Venezuela no ha sido por culpa de la corrupción, “que la había y sobresaliente”, sino que ha responsabilizado a los comunistas que “no saben gobernar”.

“Por eso ya no hay comunismo en el mundo, todos los gobiernos comunistas han fracasado económicamente, solo quedan casos concretos como Corea del Norte”, dijo Vargas Llosa.

“Sin embargo, el comandante Chávez quiso convertir a Venezuela, un país inmensamente rico, en un país comunista, y el resultado ha sido el que todos conocen, ningún país en América Latina, y acaso el mundo entero, se ha arruinado económicamente como Venezuela”, agregó.

Asimismo, el escritor pidió unidad a la oposición de Nicolás Maduro pues, según expresó, “es indispensable para enfrentar un régimen que está montado con hileras”.

El literato hispano-peruano Mario Vargas Llosa (EFE/José Jácome)

Sin embargo, indicó que se ven más ataques a los “adversarios de la oposición” que al “régimen” y eso “es simplemente suicida”, dijo el hombre nacido en Arequipa, Perú, en 1936.

Además resaltó que la unidad es necesaria para “doblegar a aquellos países que toman distancia con Venezuela”, que se mantienen a cierta distancia “como si se pudiera guardar independencia y reticencia frente a la peste bubónica que representa Maduro para Venezuela”.

Finalmente, Vargas Llosa pidió que “los opositores no se dividan más” ya que todas las divisiones entre ellos sólo “favorecen a la dictadura de Maduro”. “Ya vendrán después de Maduro las diferencias entre la oposición, pero primero la libertad”, declaró.

El ex alcalde de Caracas y uno de los mayores críticos de Nicolás Maduro, Antonio Ledezma (EFE/Ángel Díaz)

Por su parte, el alcalde electo de Caracas, Antonio Ledezma, expresó que el problema de Venezuela es “planetario” y ha aclarado que los venezolanos no piden “clemencia” sino “comprensión” por lo que ha calificado de “indispensable” la cooperación de la comunidad internacional para “redimir la crisis de un régimen que convirtió” a este país “en un estado fallido sin instituciones”.

(Con información de EuropaPress)

