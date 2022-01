Diosdado Cabello volvió a criticar a Alberto Fernández por su postura en la ONU: “¿El FMI presiona mucho?”

Diosdado Cabello volvió a criticar a Alberto Fernández por su postura en la ONU

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, arremetió nuevamente contra al presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras el pedido hecho ante la ONU de que la Justicia condene las violaciones a los DDHH en Venezuela.

“¿El Fondo Monetario Internacional presionan mucho? ¿El Banco Mundial presiona mucho presidente?”, cuestionó el dirigente chavista durante su programa transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello, en un tono de evidente inconformidad con el mandatario argentino lo mandó a ocuparse del cumplimiento de los derechos humanos en su país.

“Si se pusiera a revisar lo que hizo Macri con los derechos humanos de los argentinos tendría muchas ocupaciones en Argentina”, añadió.

El integrante de la dictadura venezolana arremetió contra el mandatario argentino y le pidió ocuparse de los asuntos de su país

En el marco del Examen Periódico Universal de la situación política y social de Venezuela, que tuvo lugar durante la reunión en Ginebra, Suiza, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina reclamó que la Justicia condene a los responsables a las violaciones a los DDHH en el país gobernado por Nicolás Maduro.

La presentación de Cristian Machuca, responsable de Derechos Humanos en la Misión Argentina, fue breve y enumeró cuatros puntos o recomendaciones de la Argentina hacia las autoridades venezolanas: “Cooperar plenamente con el Consejo de DDHH y todos sus mecanismos, incluyendo los procedimiento especiales relevantes, e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”.

Participación argentina en el consejo de la ONU

CRÍTICAS CON ANTECEDENTES

Sin embargo, esta no es la primera vez que el integrante de la dictadura venezolana critica a Alberto Fernández. En diciembre de 2020, en dos oportunidades, Cabello lo calificó de ser una persona “tibia” al permitir que Milagro Sala continuara encarcelada tras un año de gobierno kirchnerista.

“Me hizo alguien un comentario... al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un presidente como ganó él allá, y nosotros exigimos respeto”, cuestionó.

Cabello, quien es uno de los señalados en el informe de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, nuevamente señaló a Fernández de estar sometido al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente”, dijo.

Y añadió: “No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”. Cabello no aclaró a quién se refería cuando habló de jefes del presidente argentino.

El presidente argentino, Alberto Fernández

Previamente, el vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ya había cuestionado con severidad a Fernández, usando los mismo términos. Lo tildó de “tibio y frío” anteriormente también para compararlo con el ex presidente Mauricio Macri, en una renovada embestida de Caracas hacia el gobierno del Frente de Todos que encabeza.

En su programa semanal en la televisora pública de Venezuela (VTV), Cabello aseguró que hay “falta de solidaridad” por parte del Gobierno de Fernández con la dictadura chavista. “El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ‘¿Dios, para dónde van?’ Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”, cuestionó Cabello.

En aquella oportunidad, el dirigente chavista dijo: “No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores... están en la mira del imperialismo”.

Pero Cabello no ha sido la única voz crítica que sonó desde el chavismo contra el mandatario argentino. El ex constituyente Mario Silva profirió duros insultos contra Fernández.

“El presidente de Argentina no representa al pueblo argentino”, remarcó Silva, quien comparte con Cabello el horario estelar del canal de televisión de propaganda del régimen venezolano.

“A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro. Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo. Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida sobre Maradona (...) Nosotros hemos estado al lado del pueblo argentino en sus luchas, y es muy mezquina esa actitud de parte de Alberto Fernández ¿Qué busca? ¿Caerle bien al FMI (Fondo Monetario Internacional)?”, reclamó Silva.

El señalamiento provino luego de que Fernández agradeciera públicamente un mensaje de duelo enviado por el presidente Francés, Enmanuel Macron, tras la muerte del futbolista Diego Armando Maradona.

