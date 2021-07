Graves enfrentamientos entre facciones chavistas que se disputan la gobernación de Barinas

Enfrentamientos en Barinas, Venezuela

Violentos enfrentamientos se registraron el viernes por la tarde en el complejo de la Misión Vivienda Ciudad Tavacare entre facciones del chavismo que se disputan la candidatura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la gobernación del estado Barinas.

Seguidores del precandidato Hugo Chávez Terán denunciaron que fueron atacados por colectivos liderados por Alexis Mendoza, presuntamente vinculado al actual gobernador y candidato a la reelección, Argenis Chávez. Los incidentes tuvieron lugar en el lugar donde Chávez Terán, sobrino de Argenis y del ex presidente Hugo Chávez, realizaba un acto de campaña para las elecciones primarias del 8 de agosto.

Las imágenes se difundieron por redes sociales

“La gente de Alexis me agredió con una pistola, me partieron la cara. Me agarraron, me tumbaron al piso y me dieron con una pistola en la cara. Alexis es el líder de los colectivos”, denunció Ángel Eduardo Izarra Contreras, según el medio Monitoreamos de Venezuela.

En videos publicados en las redes sociales se observan enfrentamientos a golpes entre los militantes chavistas, que también incluyeron disparos de armas de fuego.

Tras los incidentes, Chávez Terán, quien además es diputado de la cuestionada asamblea chavista del 2020, se reunió con sus seguidores y aseguró que no se dejarán intimidar.

“Hoy más que nunca le decimos al mundo y a aquellos que quieren implementar el miedo, que no tenemos miedo. Y como lo dijimos la vez pasada que vinimos, seremos invictos otra vez en Tavacare. Declaramos victoria para Barinas y que en Barinas se va a ir tanto odio, tanto miedo desbordado”, afirmó Chávez Terán, de acuerdo al portal Monitoreamos.

El PSUV realizará el domingo 8 de agosto elecciones primarias para elegir a los candidatos que presentará en los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre.

Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto conmemorativo por el día de la independencia, el 5 de julio de 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/ Prensa Miraflores

“El domingo 8 de agosto iremos al proceso de primarias abiertas con el padrón electoral del país (...) porque cualquiera de ustedes puede votar por el candidato y la candidata que quieran, como gobernador, gobernadora, alcaldesa, alcalde, concejala, concejal”, dijo Nicolás Maduro en una reunión con su partido.

Indicó que en este proceso podrán participar todos los venezolanos que lo deseen, pero antes, las bases del partido, conocidas como Unidades de Batallas Bolívar-Chávez (UBCH), se reunirán en asambleas para elegir a los candidatos a las primarias.

El mandatario recordó que el partido cuenta con 14.3811 UBCH en todo el país.

“Una vez cumplidos todos los requisitos de la postulación de bases, de la revisión y del proceso de candidaturas entonces llega el día de los días, llega el día en que la militancia de base y el pueblo de Venezuela como un todo será convocado a unas primarias de base, a un proceso electoral de primarias abiertas”, agregó.

Vista de la entrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas. FE/RAYNER PEÑA R./Archivo

El próximo 21 de noviembre Venezuela elegirá a los gobernadores de los 23 estados del país y a los alcaldes de los 335 municipios.

Los últimos dos procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no han contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comicios democráticos.

Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las directivas de los partidos más grandes que se oponen al Gobierno.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: