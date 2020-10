Wilmer Azuaje dio detalles del informe que presentó en La Haya sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Wilmer Azuaje presentó en La Haya el informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en la Operación Gedeón (@AZUAJE_WILMER)

Este martes la Corte Penal Internacional (CPI) recibió un informe del diputado opositor venezolano Wilme Azuaje sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro en el marco de la Operación Gedeón. En diálogo con Infobae, el parlamentario regional del Estado Barinas dio detalles del reporte, y aseguró que el líder chavista “rendirá cuentas ante la Corte Penal Internacional”.

Apenas unas horas después de haber recibido el informe, que consta de 20 páginas y varios anexos con 164 fotografías, la CPI confirmó la recepción del reporte. “Tienen la recepción de mi comunicación. En menos de 24 horas se dio por notificada la CPI. Agradezco que haya respondido tan rápido, eso nunca se ha dado; generalmente tarda en responder entre 30 y 90 días”, indicó Azuaje.

El diputado venezolano atribuyó la inmediatez de la respuesta a la contundencia del informe: “Se va a hacer justicia porque el expediente es irrebatible, los testimonios de familiares y testigos son contundentes”.

Desde Bélgica, donde también entregó el informe al Parlamento Europeo, Azuaje destacó el trabajo realizado por el equipo del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos que lo acompañó en este proceso: “Hicieron un gran trabajo científico, criminalístico. Nos dimos cuenta que al darse notificado el tribunal, las fotos y el expediente son irrebatibles. Esperamos que se logre su procedimiento normal, y que se haga justicia por esas seis persona que fueron masacradas”.

En esta imagen de archivo, tomada el 3 de mayo de 2020, miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela custodian la orilla y una barca que, según las autoridades, fue empleada por un grupo de hombres armados para llegar a la ciudad portuaria de La Guaira (AP)

El informe presentado por Azuaje contiene información e imágenes tomadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), después de una frustrada incursión marítima, denominada Operación Gedeón, que se llevó a cabo el pasado 3 de mayo en Macuto, estado de La Guaira. Según la versión que dio el régimen de Maduro, se produjo un enfrentamiento entre militares venezolanos y un grupo incursor a su llegada a la costa de Macuto, que terminó con seis fallecidos.

Sin embargo, en línea con lo denunciado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Azuaje sostuvo que se trató de “una simulación”: “Fue un montaje, un falso positivo, para decirle al mundo que en Venezuela se había presentado una supuesta incursión militar”. “Ellos [las víctimas] venían de Colombia, pero los traían engañados. La operación se la compró Diosdado Cabello al capitán Sequea. Les dijeron ‘tenemos todo listo, vamos a tomar el gobierno, nos están esperando los militares’, y era todo mentira. Los llevaron engañados”, indicó el diputado opositor venezolano.

Entre los ejecutados, había “militares, policías, miembros del ejército, y de la Guardia Nacional”. “Ese plan desde el primer momento fue infiltrado. Lo dijo el propio Diosdado Cabello. No sólo infiltrado, sino también financiado. Jorge Rodríguez manifestó que a nivel satelital los tenían visteados. ¿Entonces por qué los masacraron, si supuestamente los tenían precisados? ¿Por qué no se les hizo un juicio justo? Ni siquiera le dijeron la verdad al mundo diciendo los nombres de las personas. Presentaron a ‘Pantera’, ¿y los otros cinco?”.

Las víctimas fueron identificadas por Azuaje y su equipo de trabajo como Anderson Smith Araque Portilla, César Andrés Perales Sequea, Roberto Levid Colina Ibarra (alias pantera), Jean Carlo Castro Gutiérrez, Fabián Rodríguez Salazar, y José Roberto Abreu Facúndez.

Wilmer Azuaje denunció que la Operación Gedeón fue "un falso positivo" montado por la dictadura de Nicolás Maduro

El autor del informe sostuvo que la Fiscalía de Venezuela, a cargo de Tarek William Saab, tampoco se encargó de dar los nombres de las víctimas. Por el contrario, “lo que buscaban era la descomposición de los cuerpos, los enterraron en fosas comunes”. Sin embargo, funcionarios chavistas, cuyas identidades permanecen en el anonimato, colaboraron con información y las imágenes de los cuerpos “porque quieren que se sepa la verdad”.

Respecto al material que ya está en manos de la Corte Penal Internacional, el diputado venezolano subrayó que las imágenes son contundentes y contradicen las versiones difundidas por la dictadura de Maduro. “Jorge Rodríguez dijo que ‘Pantera’ empezó a disparar y ahí empezó un enfrentamiento. ¿Por qué no hay sangre en la lancha? No hay sangre. ¿Por qué los cuerpos estaban en la playa? Fueron colocados de forma simétrica”.

Apuntó, además, que las autoridades chavistas tampoco aportaron información sobre las presuntas armas que se utilizaron durante el enfrentamiento armado: “Ningún cuerpo posee armas alrededor, y lo demuestran las fotografías, que son de las mismas instituciones de ellos”.

Azuaje explicó que con solo analizar las imágenes se puede constatar que las seis víctimas fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad del régimen: “Todos los cadáveres presentan impactos de bala de próximo contacto, no hay disparos a distancia. Los torturaron, y luego los ajusticiaron. Las fotos hablan por sí solas. Un médico forense ve la foto y te dice cómo fue el hecho, la criminalística es perfecta”.

En una de las fotografías se puede observar un cuerpo que yace de lado sobre una caja. Sobre este caso, el diputado indicó: “¿Por qué la caja no tiene sangre? Porque fue colocado”.

Por su parte, remarcó que el operativo estuvo a cargo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), uno de los brazos de exterminio de la dictadura chavista, “y no por la Marina, como hubiese correspondido”.

Masacre de Macuto - Operación Gedeón

Masacre de Macuto - Operación Gedeón

Masacre de Macuto - Operación Gedeón

Llamado a la comunidad internacional

Azuaje, ex preso político del chavismo, dijo que los principales responsables de estas ejecuciones extrajudiciales y de otras tantas -como la de Fernando Alban-, son Nicolás Maduro, como jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Diosdado Cabello, y toda la cúpula de la dictadura.

Recordó que se trata de “delitos de lesa humanidad”, por lo cual no prescriben: “Va a haber responsables. A veces los procesos son lentos, pero seguros. Las Naciones Unidas han dado un dictamen recientemente. La violación de los derechos humanos en Venezuela es reconocida por el mundo. No solo te encarcelan y violan tus derechos, también te torturan y asesinan”.

En ese sentido, comentó que durante la época de la Segunda Guerra Mundial fue fundamental la difusión de las primeras imágenes que demostraban lo que estaba ocurriendo en la Alemana nazi de Adolf Hitler: “Le estamos diciendo al mundo que no son cuentos, aquí están las pruebas. Esto no se trata de ideología. En Venezuela impera una organización criminal. Le pedimos al mundo, no podemos seguir siendo pasivos y complacientes cuando están matando a la gente. Yo también estuve preso, mataron a mi hermano, fui torturado…”.

En ese pedido de condena a la comunidad internacional, Azuaje citó el caso de Argentina que, si bien apoyó en la ONU que se sigan investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, desde la llegada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner al poder mantuvo una posición neutral respecto a la crisis venezolana. “Argentina vivió una dictadura. Le pido al presidente argentino, que fue elegido democráticamente, que eso que vivieron años atrás, lo estamos viviendo en Venezuela. Si ellos vivieron eso, ¿por qué ahora no son más contundentes en defender al pueblo de Venezuela, que le ha abierto las puertas al mundo?”.

“Me gustaría reunirme con el presidente de Argentina y mostrarle todas las pruebas que tengo” , aseveró Azuaje, quien reiteró que lo que ocurre en Venezuela “no es un problema ideológico”. De hecho, reconoció: “Lo está diciendo alguien que fue chavista hasta 2005-2006”.

El dirigente opositor venezolano, quien se encuentra exiliado, adelantó que seguirá trabajando sobre este informe, con la intención de todos los “países y parlamentos” posibles: “No nos vamos a rendir, tiene que haber justicia (...) Maduro estará sentado rindiendo cuentas ante la Corte Penal Internacional”.

El informe completo:

Seguir leyendo:

Operación Gedeón: las fotos presentadas en La Haya que prueban las ejecuciones extrajudiciales de la dictadura de Maduro

Denunciaron en La Haya las ejecuciones extrajudiciales de seis personas en el marco de la Operación Gedeón en Venezuela