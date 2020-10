Escándalo en Venezuela: videos muestran al diputado Luis Parra contando un fajo de billetes en un baño y de compras por Europa

El momento en que Luis Parra es filmado contando un fajo de billetes en un baño en Europa

El diputado opositor venezolano Luis Parra, aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, volvió a estar en el centro de la polémica esta semana. En las últimas horas circularon dos videos del ex dirigente del partido Primero Justicia (PJ): uno lo muestra de shopping y con numerosas bolsas en una exclusiva zona de Madrid, y otro contando un fajo de billetes en un baño.

Si bien se desconoce quienes son los autores de los videos, en ambos se puede identificar con total claridad que el sujeto en cuestión es Parra, quien a principios de año se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional para desplazar al presidente encargado Juan Guaidó y ha sido sancionado por Estados Unidos y Europa en consecuencia. En la escena del baño se lo puede observar contando dinero, presumiblemente euros o dólares. Al percatarse de que lo estaban grabando, se echó a reír y salió del cuarto.

En las otras imágenes se lo puede ver al diputado venezolano vistiendo un llamativo abrigo amarillo, gorra negra, y lentes oscuros. Rodeado de varias bolsas de diferentes comercios, con sus manos intenta atar un fajo de billetes.

Luis Parra, de compras por Madrid

Roberto Deniz, periodista que investigó el entramado de corrupción de Alex Saab -testaferro de Maduro, se refirió a estos videos y al trasfondo de los viajes de Parra por Europa en sus redes sociales: “La llamada ‘rebelión de las regiones’ comenzó en Europa defendiendo a Alex Saab y contando fajos de euros. El chavismo había dicho que iba a investigar a los diputados involucrados en el caso. Luego formaron un frente para asaltar la Asamblea Nacional y dijeron que Saab es diplomático”.

El periodista hizo referencia al viaje que realizó Parra a varios países de Europa para abogar por Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde.

“En 2019 Luis Parra dirigió la operación para defender en Europa y Colombia a Alex Saab, sus colaboradores y sus empresas, especialmente las relacionadas al negocio de los CLAP. Posteriormente llegó el asalto a la presidencia de la AN el pasado 5 de enero con el apoyo del chavismo”, recordó Deniz.

Tras la investigación que publicó en el portal Armando Info en diciembre del año pasado, el periodista denunció que Parra se dedicó a insultarlo en las redes sociales, argumentando que el reportaje se trataba de un “plan” contra la oposición y el propio Juan Guaidó.

La denuncia de Carlos Herrera por las amenazas de muerte de Luis Parra

“Luis Parra, incluso, publicó el audio de la entrevista que le hice antes de publicar el primer reportaje para tener su versión sobre la gira y los motivos de la misma”, indicó Deniz en sus redes sociales. Y agregó: “Una de sus respuestas fue aquella de que él podía viajar con 5 diputados y 10 putas si le daba la gana. Viendo los videos que han empezado a salir, me pregunto si esa respuesta al final no será premonitoria o reveladora de lo sucedido y aún no hemos visto todo el lodazal”. El periodista remarcó que el diputado en ningún momento le comentó que estaba grabando la entrevista.

La primera gira por Europa en defensa de Alex Saab fue secreta y tuvo lugar en abril de 2019. Los diputados, entre los que se encontraban además José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano, Chaim Bucarán y José Luis Pirela, visitaron países como Bulgaria, Portugal y el principado de Liechtenstein. Carlos Herrera, editor del portal Primicias24, también formó parte de la delegación venezolana.

No obstante, Deniz informó este martes que “hace días Carlos Herrera denunció ante el Ministerio Público a Luis Parra por ‘amenazas de muerte’”. El periodista compartió el párrafo de la denuncia: “Además este diputado Parra me acusa también de ser responsable de videos que están circulando en los que él aparece masturbándose en Portugal, en una tienda de ropa, contando euros en un baño y en Italia diciendo que era chavista, aclarando que Primicas24 es incapaz de publicar esas vulgaridades que están reñidos con la moral pública”.

Luis Parra fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su alianza con la dictadura de Maduro (REUTERS/Manaure Quintero)

Parra, sancionado por su alianza con la dictadura

El pasado mes de diciembre Luis Parra, por entonces diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ), junto a otros seis parlamentarios, fue señalado de haber estado involucrado en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP.

Además de Parra, José Gregorio Noriega, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez (principales), Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña (suplentes), fueron acusados tras un informe del portal Armando.Info.

De acuerdo a las acusaciones, los parlamentarios utilizaron su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer a Alex Saab, el colombiano señalado por EEUU como testaferro de Nicolás Maduro, y su red empresarial detrás del programa CLAP, que distribuye comida subsidiada en Venezuela.

Tras conocerse esta información, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, denunció que los siete diputados fueron comprados por el régimen chavista para formar parte de la “Operación Alacrán”, cuyo objetivo era sumar voluntades para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento.

Luis Parra viajó a Europea en 2019 para abogar en defensa de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro (@ADECOxSIEMPRE)

El pasado 5 de enero, las fuerzas chavistas impidieron el acceso a la Asamblea Nacional de decenas de diputados opositores, habilitaron la entrada rápida de los legisladores del régimen e impusieron a Parra en la presidencia del Congreso, para desplazar a Guaidó. La oposición y el mundo denunciaron la maniobra como un nuevo golpe a la democracia.

Así, de manera sorpresiva, y sin fiscalizar la lista de presentes en el hemiciclo, Parra –antiguo miembro del partido Primero Justicia (PJ) y actual aliado del régimen– juró como titular de la junta directiva y cerró la sesión rápidamente.

Desde entonces se proclama como presidente del Parlamento venezolano. Sin embargo, esa alianza con la dictadura le valió sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

