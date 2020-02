Romina Botaro, esposa de Márquez, dijo que todavía no pudo ver a su pareja, que el único contacto que tuvo hasta el momento fue una breve llamada telefónica: “Todavía no lo he visto. En la DGCIM me dijeron que tenía que esperar 30 días para verlo; tampoco lo pueden ver nuestros hijos. Sólo pude hablar con él, el miércoles en la tarde cuando me llamó y me dijo que lo iban a trasladar desde la DGCIM de Boleíta (Caracas) hacia los Tribunales”.