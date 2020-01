Sobre la cresta de la ola de su liderazgo en la FANB, al día siguiente, el ministro dijo en una entrevista en Venezolana de Televisión que “el término colectivo lo han tergiversado, lo quieren estigmatizar, pero cualquier grupo armado que no sea la FANB, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad, que estén operando por allí, llámense como se llamen, actúan al margen de la ley, y como tal tienen que ser tratados. Es decir, no admitimos ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada Nacional”, a la vez que aseguró: “Rechazamos, como se llame, guerrilleros, paramilitares, bandas paramilitarizadas, al margen de la ley, tendrán su respuesta constitucional”.