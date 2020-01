View this post on Instagram

FIN DE MUNDO | Cuando pensaste que las cosas no podían estar peor... Llega Diosdado Cabello y Pedro Carreño a rendirle homenaje al Qasem Soleimaní en la embajada de Irán en Venezuela. Los chavistas firmaron el libro de condolencias que se encuentra en el recinto y citaron: "Sabemos que ese es el camino cuando nos enfrentamos al imperialismo pero también sabemos que no podrán con nosotros. ¡Viva Soleimani! ¡Viva Irán! ¡Vivan los pueblos libres!", aseguró Diosdado. Por otro lado, Pedro Carreño juró venganza mientras señalaba la foto del iraquí. . . ¿Estrecharon su mano amiga al terrorismo una vez más? Juzgue usted. #Venezuela #Iran #Venezuelaaldia #EEUU #News #Viral #Video