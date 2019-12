Todo se ha develado. Lamentablemente los señalamientos no tenían la confirmación necesaria hasta que se destapó la olla, sin embargo la Asamblea Nacional reaccionó eficiente y rápidamente destituyendo a todos esos diputados que estaban incursos en el caso de la Comisión de Contraloría, que no es por casualidad que dos de esos diputados, Brito y Parra, estaban al frente de la Operación Alacrán comprando votos entre la Oposición, pero como esto no les alcanzó y no le dieron los números, aplican la vía judicial para sacar del medio a quienes no le aceptaron esa oferta. Es muy grave, pero hay que señalar la importancia de que la gran mayoría de los diputados no se dejaron sobornar. Eso es importantísimo, porque indica que hay una situación moral prevaleciente en el cuerpo legislativo, que ha repelido y aguantado todo ese tipo de manipulaciones que aplican la frase de aquel conocido capo Pablo Escobar, “plata o plomo”. El que no acepte el dinero le aplican la violencia.