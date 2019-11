- Para abril del 2002 Chávez no estaba claro de que los militares se iban a volver contra él, me refiero a los militares institucionales y que no tuvimos nada que ver con la intentona golpista de febrero de 1992. Chávez en ese momento era un poco ingenuo acerca de la visión de las Fuerzas Armadas y de los oficiales institucionales y él no se imaginó el 11 de abril lo que iba a suceder. Vamos a estar claros, el mérito de haber sacado a Chávez el 11-A se le debe principalmente a la sociedad civil y a los muertos que puso la sociedad civil. En las Fuerzas armadas lo que hicimos fue apoyar a la sociedad civil. Observamos crímenes en la sociedad y violaciones de derechos humanos y por eso la mayoría del Alto Mando se pronunció.