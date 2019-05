"Pasan semanas detenidos y los presentan ante un juez que se declara incompetente para no tener que pronunciarse… y así continúan detenidos. Les asignan defensores públicos que no pueden hacer nada y que intentan convencer a los presos políticos que reconozcan los delitos que se les imputan. Los jueces hacen la vista gorda ante las denuncias de torturas, no dan acceso a los expedientes, niegan las diligencias…", describe la situación otro letrado. Ninguno quiere que su nombre sea publicado por temor propio, de sus familias y de sus defendidos.