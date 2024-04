Bring Her Back: los directores de ‘Háblame’ vuelven a hacer equipo con A24 para su nueva película de terror

Háblame (A24)

Tras el éxito crítico y comercial de Háblame (Talk to me), película que logró posicionarse entre lo mejor del terror de 2023, los hermanos Danny y Michael Philippou tienen varios proyectos en el horizonte. Además de la anunciada secuela de su ópera prima (que ya se encuentra en desarrollo con el apoyo de A24) y de un documental centrado en la lucha libre, la dupla creativa volverá a trabajar con el estudio para Bring Her Back, un próximo largometraje.

La noticia, confirmada por un reconocido medio internacional, adelanta que esta nueva película de los directores ya encontró en Sally Hawkins a una de sus protagonistas. La dos veces nominada al Oscar tiene créditos previos en películas como Paddington (2014), Godzilla (2014) y La forma del agua (2017). Además de Hawkins en un rol principal, Bring Her Back contará con la producción de Samantha Jennings y Kristina Ceyton de Causeway Films, quienes ya trabajaron con los hermanos Philippou en Háblame y estuvieron detrás de The Babadook (2014). Según se indica en el reporte, la producción podría comenzar a mediados de este año.

Por el momento, los detalles de la trama de Bring Her Back permanecen en secreto. Sin embargo, los directores brindaron algunas pistas sobre ella en 2023, mientras hablaban de la secuela de Háblame. “Bring Her Back. Es la que está más cerca de hacerse y me siento muy unido a ella”, reconoció Michael. “Estoy muy emocionado por hacerla. Me encantaría que fuera la próxima. Me encantaría rodarla cuanto antes. Pero todo depende del casting y la contratación y todo ese tipo de cosas. Pero estamos ansiosos. Estamos listos para empezar de inmediato”, complementó.

Sally Hawkins en 'La forma del agua' (2017)

Háblame marcó el debut cinematográfico de los hermanos australianos, cuyos créditos anteriores eran sus videos en el canal de Youtube, RackaRacka. La película comenzó con su recorrido en el circuito de festivales recibiendo elogios en su paso por Sundance y llamando la atención de la productora A24 que se aseguró de su distribución en gran parte del globo. Además de una buena recepción crítica, la cinta de los Philippou se convirtió en una de las más rentables de la productora, logrando sobrepasar diez veces su presupuesto de realización.

Háblame se encuentra disponible en Prime Video.