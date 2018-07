Del Gobierno del presidente Maduro se han distanciado varias figuras cercanas a Chávez, como el ex ministro de Educación Héctor Navarro; el ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, del que se desconoce su paradero tras acusaciones de corrupción; y el ex ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres, actualmente preso señalado de "complots" contra el Gobierno.