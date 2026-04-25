España y el Reino Unido se oponen a posibles sanciones de Trump

Un correo electrónico interno del Pentágono, según informó la agencia Reuters, sugería que EE. UU. analizaba posibles sanciones contra ambos países por no dar el apoyo necesario para la guerra en Irán.

El viernes, España y el Reino Unido se opusieron a Washington en respuesta a un informe según el cual el gobierno de Donald Trump está considerando la posibilidad de sancionar a ambas naciones por no haber ofrecido su apoyo incondicional a la guerra contra Irán.

Un correo electrónico interno del Pentágono, del que informó la agencia de noticias Reuters, sugería que entre las opciones que se analizaban estaba retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas Malvinas --que también reclama Argentina-- y tratar de suspender a España de la OTAN.

En un comunicado, el Pentágono no se refirió directamente al reporte de Reuters ni a las opciones mencionadas, pero el secretario de prensa, Kingsley Wilson, afirmó: "A pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, estos no han estado ahí para nosotros. El Departamento de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones viables para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte".

El informe surge después de una serie de declaraciones de un gobierno que parece desdeñar el derecho internacional, que ha cuestionado el valor de la OTAN y que ha regañado a los aliados que no se unieron a la lucha contra Irán.

Cuestionar la soberanía británica de las Malvinas, un archipiélago situado a varios cientos de kilómetros al este de la costa argentina, supondría una importante afrenta diplomática que podría intensificar las tensiones transatlánticas con el Reino Unido.

En 1982, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, envió una fuerza naval al océano Atlántico Sur para reconquistar las islas tras ser invadidas por Argentina, que en ese entonces era gobernada por Leopoldo Galtieri, un dictador militar.

Cuando le preguntaron sobre la información publicada por Reuters, un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el viernes que su gobierno "no podría ser más claro sobre la postura del Reino Unido" y que "la soberanía corresponde al Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial".

Downing Street señaló que los habitantes de las Malvinas habían votado por abrumadora mayoría a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

La polémica surge en un momento delicado, cuando el rey Carlos III se prepara para realizar una visita de Estado a Estados Unidos que comienza el lunes. La líder de la oposición británica, Kemi Badenoch, declaró a Sky News que cualquier desafío a la soberanía de las islas era un "absoluto disparate" y que el Reino Unido necesitaba "asegurarse de que estamos muy decididos a proteger el territorio soberano británico", y añadió que "eso incluye a las islas Malvinas".

Trump ha alarmado a algunos aliados europeos al limitar el apoyo estadounidense al conflicto de Ucrania con Rusia y al reivindicar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Desde que Washington inició los ataques militares contra Irán, Trump no ha ocultado su frustración con Starmer, quien inicialmente le negó a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases aéreas británicas para los ataques.

Después de que Irán respondiera militarmente, el Reino Unido cedió y permitió a Estados Unidos realizar algunos ataques desde aeródromos británicos, incluidos los dirigidos contra emplazamientos iraníes que amenazan el estrecho de Ormuz o bases británicas y aliadas. Eso no ha apaciguado a Trump, quien hace poco describió a Starmer como "no Winston Churchill".

En cambio, el presidente de Argentina, Javier Milei, es un estrecho aliado y partidario ideológico de Trump.

España ha adoptado una postura más clara contra la guerra de Irán que el Reino Unido, por lo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no se disculpó el viernes.

"No trabajamos sobre emails", dijo Sánchez, quien se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice bases aéreas en territorio español para atacar a Irán.

"Trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos", dijo. "La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

En Chipre, donde asiste a una cumbre de líderes europeos, Sánchez dijo que "España va a defender siempre dos cosas: La primera, el interés general de nuestro país y, en segundo lugar, el cumplimiento con nuestras responsabilidades, que asumimos con toda garantía como buenos aliados que somos de la OTAN". Y añadió: "No hay debate. Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal".

Algunos dudan de la viabilidad de cualquier amenaza a la posición de España dentro de la OTAN. El tratado fundacional de la alianza militar "no prevé ninguna disposición relativa a la suspensión de la pertenencia a la OTAN, ni a la expulsión", dijo un funcionario de la alianza.

En Argentina, el gobierno recibió con satisfacción la noticia de un posible cambio de postura sobre las Malvinas. "Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas sean argentinas", dijo Javier Lanari, portavoz de Milei, en un mensaje de WhatsApp, en respuesta a una pregunta sobre el informe de Reuters. Y añadió: "Estamos avanzando como nunca".

El jueves, Milei hizo la misma afirmación en una entrevista con Neura Media, un canal de transmisión en continuo de tendencia libertaria, y añadió que "la soberanía no se negocia".

El apoyo a la reivindicación territorial argentina sobre las islas representaría otro importante respaldo para el dirigente argentino por parte de Trump quien, en una ocasión, dijo que era su "presidente favorito".

El otoño pasado, Estados Unidos ofreció a Argentina un salvavidas de 20.000 millones de dólares en vísperas de unas elecciones intermedias clave, una acción a la que se atribuye ampliamente haber contribuido al éxito electoral de Milei. El mandatario argentino también ha apoyado de manera sistemática a Estados Unidos en foros internacionales, y durante una visita a Israel la semana pasada expresó su apoyo inquebrantable a la guerra en Irán.

Michael D. Shear, Carlos Barragán, Steven Erlanger, Helene Cooper y Eric Schmitt colaboraron con reportería.

Stephen Castle es corresponsal en Londres del Times, donde escribe sobre el Reino Unido, su política y su relación con Europa.

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.

Michael D. Shear, Carlos Barragán, Steven Erlanger, Helene Cooper y Eric Schmitt colaboraron con reportería.