Un cazatesoros pasó 10 años en prisión tras negarse a entregar monedas de oro

Thomas G. Thompson cumplió una condena por desacato al tribunal por resistirse a revelar la ubicación de 500 monedas de oro recuperadas de un barco hundido.

Un antiguo científico convertido en buscador de tesoros salió de prisión la semana pasada después de cumplir una condena de 10 años por desacato al tribunal por negarse a compartir la ubicación de unas monedas de oro desaparecidas.

Durante sus búsquedas, Thomas G. Thompson, de 73 años, descubrió el SS Central America en 1988, frente a la costa de Carolina del Sur. El barco de vapor se hundió en 1857, en medio de un huracán, con 450 pasajeros y toneladas de monedas, lingotes y pepitas de oro de California valoradas en millones de dólares.

Se le conocía como el Barco de Oro, y desde su descubrimiento, las aseguradoras y los inversores furiosos han querido cobrar su parte del botín. En 2005, algunos inversores que habían apoyado los esfuerzos de Thompson lo demandaron, alegando que aún no habían recibido dinero alguno de una venta de parte del tesoro por valor de 50 millones de dólares. Thompson se recluyó en Florida. En 2012, un juez dictó una orden de detención en su contra después de que no se presentó ante el tribunal.

Tres años más tarde, las autoridades lo localizaron. El juez lo declaró en desacato y envió a Thompson a prisión por negarse a cooperar en la recuperación de 500 monedas que faltaban del botín. Él ha sostenido que las monedas de oro eran monedas conmemorativas conocidas como reacuñaciones --fundidas a partir de un lingote del barco y prensadas utilizando una máquina del siglo XIX de la Casa de la Moneda de San Francisco-- y parte de su porción del pago. Entregó las monedas a un fideicomisario en Belice alrededor de 2009, y ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene idea de dónde están.

A Thompson le han fascinado las profundidades marinas desde que era niño, dijo su abogado Keith Golden, quien lo conoce desde la década de 1970. Quería dedicarse al estudio oceanográfico de las profundidades marinas, pero no conseguía financiación, por lo que un amigo le sugirió que recurriera a la búsqueda de tesoros para recaudar fondos, dijo Golden. Thompson pasó horas decidiendo qué tesoro "perseguir", añadió Golden.

Thompson, que entonces trabajaba en el Battelle Memorial Institute en Columbus, un contratista privado especializado en ciencia y tecnología, se decidió por el SS Central America. Convenció a unos 250 inversores para que respaldaran su búsqueda.

"Es el mayor tesoro de la historia de Estados Unidos", dijo Dwight Manley, un comerciante de monedas de California que compró y vendió casi el 93 por ciento del tesoro disponible.

La orden de desacato de Thompson finalizó en 2024, pero aún tuvo que cumplir la condena de dos años por el cargo inicial de no comparecer ante el juez. Golden dijo que un error de procesamiento hizo que Thompson no recibiera crédito por el tiempo cumplido y lo obligó a permanecer en prisión varios meses más de lo previsto inicialmente.

El representante Abraham Hamadeh, republicano por Arizona, abogó por la liberación de Thompson durante casi un año, según una declaración de Hamadeh, quien se familiarizó con el caso a través de Manley.

Thompson "estuvo encarcelado durante más de 10 años sin las debidas garantías procesales por un caso civil", dijo Hamadeh, y añadió que cree que la "vasta experiencia de Thompson podría ser crucial en futuras exploraciones en aguas profundas".

"Me alegro de que por fin sea un hombre libre", dijo Hamadeh.

Thompson fue puesto en libertad el 4 de marzo. Se enfrenta a un año de libertad supervisada y a 250.000 dólares de multa.

El Departamento de Justicia del Distrito Sur de Ohio, que había presionado para que Thompson continuara encarcelado, no hizo comentarios. Los abogados de la Dispatch Printing Company, los antiguos propietarios de The Columbus Dispatch que demandaron inicialmente a Thompson para recuperar parte de su inversión, no respondieron a una solicitud de comentarios.

"Se contabilizó hasta el último grano de polvo de oro", dijo Golden.

Remy Tumin es reportera del Times y cubre noticias de último momento y otros temas.