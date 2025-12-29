Trump dice que EE. UU. destruyó una 'gran instalación' en la campaña contra Venezuela

Funcionarios estadounidenses afirmaron que el presidente se refería a una instalación dedicada al narcotráfico que fue destruida en Venezuela, pero no dieron más detalles.

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista radiofónica que Estados Unidos había destruido "una gran instalación" la semana pasada como parte de la campaña de su gobierno contra Venezuela, una aparente referencia a un ataque estadounidense contra un sitio de tráfico de drogas.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que esta había sido eliminada, pero no dieron más detalles. Los oficiales militares dijeron que no tenían información para compartir, y la Agencia Central de Inteligencia declinó hacer comentarios. La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

Trump hizo esta declaración el viernes durante una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano y partidario del presidente, quien es propietario de la emisora de radio WABC de Nueva York. Ambos hablaban de la campaña militar estadounidense para interrumpir el tráfico de drogas desde América Latina mediante ataques a embarcaciones sospechosas de transportar estupefacientes.

"Tienen una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos", dijo Trump, sin decir dónde estaba ni identificar explícitamente a Venezuela como objetivo. "Hace dos noches la derribamos".

Si la sugerencia de Trump de que Estados Unidos atacó un emplazamiento en la región resulta ser cierta, sería el primer ataque terrestre conocido desde que inició su campaña militar contra Venezuela. Los funcionarios estadounidenses se negaron a especificar nada sobre el lugar que, según el presidente, fue atacado, su ubicación, cómo se llevó a cabo el ataque o qué papel desempeñaba la instalación en el tráfico de drogas. No ha habido ningún informe público de ataque por parte del gobierno venezolano ni de ninguna otra autoridad de la región.

Aunque algunos funcionarios calificaron la instalación atacada de lugar de producción de drogas, no está claro qué papel habría desempeñado en el narcotráfico. Venezuela es conocida por su papel en el tráfico de drogas, especialmente de cocaína producida en Colombia, pero no ha sido un gran productor de narcóticos.

Trump lleva semanas prometiendo ataques en tierra en Venezuela, como parte de una campaña de presión cada vez más intensa sobre Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, quien está imputado en Estados Unidos por su papel en el tráfico de drogas.

Hace meses, Trump autorizó a la CIA a empezar a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Desde septiembre, Estados Unidos lleva a cabo ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El gobierno sostiene que los barcos transportan cocaína. Las operaciones han causado la muerte de al menos 105 personas hasta la fecha, y han sido calificadas de ejecuciones extrajudiciales por los críticos, que afirman que el ejército estadounidense carece de base legal para realizar ataques letales contra civiles. El gobierno ha defendido los ataques al afirmar que Estados Unidos se encuentra en un conflicto con lo que denomina narcoterroristas, a quienes solo se puede detener con la fuerza militar.

Esos ataques a embarcaciones originalmente se desarrollaron como parte de una operación en dos fases. La segunda fase, que aún no se ha anunciado oficialmente, incluiría ataques contra instalaciones de drogas en Venezuela, según han dicho personas familiarizadas con la planificación.

Desde el inicio de los ataques, Trump ha anunciado lo que ha denominado un bloqueo de Venezuela, en el que Estados Unidos ha empezado a intentar interceptar buques petroleros, lo que ha cortado una fuente vital de ingresos para el gobierno de Maduro.

Trump ha reconocido públicamente que ha autorizado a la CIA a planificar operaciones dentro de Venezuela.

No está claro exactamente qué operaciones tiene en mente Trump para la CIA, pero podrían incluir tanto operaciones de sabotaje como operaciones psicológicas destinadas a incitar a Maduro a cometer algún error.

Eric Schmitt, Edward Wong y Maria Abi-Habib colaboraron con reportería.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre a Donald Trump y su gobierno.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

