Rusia suministra combustible para la central nuclear China de Xudapu, al noreste del país

Moscú, 6 abr (EFE).- La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom entregó el primer cargamento de combustible para la central nuclear de Xudapu, en el noreste de China, que pondrá en marcha la nueva unidad diseñada por Rusia, informó este lunes la propia compañía.

"Rosatom ha entregado combustible nuclear para la carga inicial del núcleo del reactor VVER-1200 en la Unidad número tres de la central nuclear de Xudapu, ubicada en la región de Liaoning, en el noreste de China", indica el comunicado citado por TASS.

La empresa deberá suministrar también combustible, fabricado en la planta de concentrados de Novosibirsk, para la unidad número cuatro.

Anteriormente, Rosatom suministró combustible para la central de Tianwan, en la región de Jiangsu.

"Planeamos fabricar y entregar las cargas iniciales de combustible para dos nuevos reactores VVER-1200 en las centrales nucleares de Tianwan y Xudapu antes de que finalice este año", añadieron.

El contrato de suministro se firmó en 2019, cuando se planeó la construcciones de las unidades número tres y cuatro con diseño, supervisión, instalación y equipo de la empresa rusa.

La puesta en marcha de las unidades está prevista para 2027-2028.EFE